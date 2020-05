Nữ quái cuỗm sạch tài sản của tình nhân sau cuộc hoan lạc trong nhà nghỉ

Công an huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu ) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với “nữ quái” Hồ Kiều Oanh (40 tuổi, ngụ tại Long Điền Đông, huyện Đông Hải) để điều tra về hành Trộm cắp tài sản theo quy định của Pháp luật

Theo thông tin ban đầu, Oanh đã lập gia đình nhưng vẫn cặp kè với anh T.Q.L (40 tuổi, ngụ cùng địa phương) cũng đã có vợ con. Nhưng do “hám của lạ” nên cả hai vẫn lén lút qua lại với nhau.

Trong thâm tâm anh L. luôn nghĩ đến với Oanh bằng tình yêu nên không bao giờ đề phòng người phụ nữ này. Còn Oanh luôn cho rằng, cặp kè với anh L. là vì mục đích khác chứ không phải yêu đương.

Hồ Kiều Oanh tại trụ sở Công an

Chiều ngày 14/4, Oanh hẹn anh L. đến một nhà nghỉ trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ B. huyện Hòa Bình để hẹn hò, tâm sự.

Tại đây, Oanh và anh L. có quan hệ tình dục . Sau cuộc hoan lạc, anh L. lăn ra ngủ. Lợi dụng lúc nhân tình ngủ say, Oanh cuỗm sạch tài sản của nạn nhân gồm: 2 điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền, 3 chiếc nhẫn với tổng trọng thượng gần 2 lượng vàng và một số giấy tờ tùy thân khác.

Gây án xong, Oanh nhanh chóng bỏ trốn. Sau khi tỉnh lại, anh L. phát hiện tài sản bị mất nên đã nhanh chóng đến Công an trình báo.

Nhận được tin báo, Công an triệu tập Oanh đến trụ sở làm việc. Bước đầu “quái nữ” đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của anh L.. Hiện Công an huyện Hòa Bình vẫn đang điều tra, thụ lý theo đúng quy định pháp luật.

