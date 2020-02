Nữ quái tinh ranh trộm tiền của bác sĩ thực tập giấu vào "chỗ hiểm" ở Đà Nẵng

Theo thông tin ban đầu, Dương Thị Bông (Bông “6 ngón”, 36 tuổi, ngụ tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Bông không có công việc ổn định nhưng vẫn tiêu xài hoang phí. Đối tượng này thường xuyên mượn tiền của bạn bè ngoài xã hội để tiêu.

Sau một thời gian, nhiều người đến đòi nợ nhưng không có tiền trả nên Bông đánh liều đi ăn trộm. Chiều 15/1, Bông vào Bệnh viện Phụ sản – Nhi (đặt ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) để trộm cắp.

Bông tại cơ quan điều tra

Bông giả làm người thân đi thăm bệnh nhân trong bệnh viện rồi vào xem xét, tìm cơ hội trộm cắp. Khi đi đến phòng bác sĩ trực ở tầng 2 của bệnh viện thì thấy vắng người nên đã lẻn vào lục túi quần áo của mộ bác sĩ thực tập lấy trộm 2,6 triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, nữ quái giấu tiền trong “vùng kín”.

Chưa dừng lại, Bông “6 ngòn” di chuyển xuống tầng 1 của bệnh viện để tìm kiếm “con mồi” khác. Tại đây, đối tượng này phát hiện anh T.V.Đ (30 tuổi, ngụ tại huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) đang ngủ gục trước phòng siêu âm nên đã lại gần lục túi trộm mất 9 triệu đồng.

Thấy có tiếng xào xạc bên cạnh, anh Đ. bất tỉnh giấc giật mình phát hiện Bông đang thò thay vào túi trộm tài sản. Khi biết mình bị phát hiện, Bông trơ trẽn trả lại tiền rồi bỏ đi.



Sau khi đón người nhà từ trong phòng siêu âm ra và kiểm tra không thấy bị mất mát tài sản nào nên anh Đ. đã không làm lớn chuyện. Tuy nhiên, một lúc sau thì loa bệnh viện thông báo có đối tượng trộm tiền bác sĩ trong phòng trực. Nghi ngờ kẻ đó chính là Bông nên anh Đ. đã đến khu vực bảo vệ bệnh viện để trình báo.

Số tiền Bông trộm được tại bệnh viện

Bảo vệ bệnh viện trích xuất camera phát hiện kẻ đó chính là Bông nên đã trình báo sự việc lên Công an phường Khuê Mỹ. Công an phường ngay sau đó vào cuộc điều tra, triệu tập Bông lên trụ sở làm việc.

Ban đầu, Bông một mực kêu oan và có thái độ xúc phạm lực lượng chức năng. Khi cán bộ không để ý, Bông lấy tiền từ “vùng kín” giấu vào bên trong tất cân. Chỉ đến khi bị nữ công an phát hiện thì Bông mới chịu cúi đầu nhận lỗi.

Hiện Công an phường Khuê Mỹ đã tiến hành xử lý theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Clip: Cô gái trộm đồ giấu vào "chỗ kín" dù mặc đồ bó sát

