Nữ sinh nhảy lầu tự tử ngay trước mặt mẹ, nghi do trầm cảm ở Hải Dương

Mới đây, theo thông tin từ Công an phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), sáng 24/2 trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nữ sinh nhảy lầu tự tử, tử vong tại chỗ.

Được biết, nạn nhân được xác định là nữ sinh Phạm Minh P. (SN 1998, đang theo học ở một trường mỹ thuật tại Hà Nội). P. đã nhảy xuống từ tầng 6 một tòa nhà tại khu chung cư Ngô Quyền (đường Phú Thọ, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương) - nơi nữ sinh cùng mẹ ruột đang sinh sống.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Kiến Thức

Theo thông tin trên báo Kiến Thức, vào khoảng 7h sáng 24/2, người dân sinh sống tại khu chung cư Ngô Quyền bỗng nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ phía sân sau toà nhà, lại gần kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện P. nằm bất động trên sân. Sự việc sau đó được trình báo lên chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Phạm Ngũ Lão đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phối hợp với Công an TP Hải Dương xác minh làm rõ sự việc.

Theo thông tin ban đầu do người dân xung quanh và người nhà nạn nhân cung cấp, gia đình P. về sinh sống tại khu chung cư Ngô Quyền được khoảng 8 năm nay. P. là sinh viên theo học tại Hà Nội nhưng thời gian gần đây nữ sinh có biểu hiện Trầm cảm và đã được gia đình đưa đi điều trị. P. mới trở về nhà trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua.

Thời điểm xảy ra sự việc, khi thấy P. đi ra ban công, mẹ nữ sinh nghi có chuyện chẳng lành nhưng đã đi theo ra ngăn cản nhưng không kịp. Tại khu vực cầu thang thoát hiểm tầng 6, nữ sinh nhảy lầu tự tử ngay trước mặt mẹ, tử vong tại chỗ.

Tòa nhà nơi nữ sinh nhảy lầu tử tử. Ảnh: Báo Giao Thông

Hiện lực lượng Công an TP Hải Dương đang tiếp tục bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kiều Đỗ (t/h)