Nữ sinh trường báo “lột xác” nhờ dao kéo

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, nhà có hai chị em ở mảnh đất Nam Định, Châm là con gái út nhưng ngoại hình trái ngược hoàn toàn với người chị gái. Trong khi người chị có dáng người cao, da trắng và khuôn mặt ưa nhìn thì Châm lại không có được may mắn đó. Ngay từ nhỏ, cô luôn bị bạn bè chế giễu vì chiếc hàm hô, mũi to bè nhìn thô, thiếu hài hòa. Chính vì vậy, cô luôn sống trầm lặng, ít bạn bè và ngại giao tiếp với mọi người xung quanh.

Châm trước khi quyết định dao kéo với gương mặt nhiều khuyết điểm





Nhớ lại quá khứ, Ngọc Châm nghẹn ngào trong nước mắt: “Trước đây, tôi không có một ngày vui trọn vẹn, 20 năm trôi qua tôi khép mình vì không tự tin tiếp xúc với bất cứ một ai, đi học tôi cũng không có nhiều bạn. Mọi người hay trêu chọc, có khi gọi tôi là con mặt lưỡi cày, Thị Nở hàm hô,… nhiều câu nói khiến tôi bị tổn thương vô cùng.”

Với Ngọc Châm quá khứ bị ám ảnh bởi những lời nhận xét của người khác về ngoại hình. Biết mình xấu, Châm luôn tự nhủ mình sẽ học thật giỏi để mong lấy thành tích lấp đi những khiếm khuyết về ngoại hình. Thế nhưng, dù 12 năm miệt mài đèn sách với danh hiệu học sinh giỏi, Châm vẫn chịu tiếng “ăn đu đủ không cần thìa”, với những lời miệt thị cơ thể.

Một góc nghiêng, lộ nhiều khuyết điểm như chiếc mũi hếch, tẹt, phần hàm hô

Đến khi chúng bạn có người yêu, Châm càng cảm thấy chạnh lòng hơn. Châm kể, có những người ác ý trêu ghẹo cô “xấu như ma cấu làm gì có ai yêu”, những lời không hay người ta đều xoáy vào nỗi đau của việc khiếm khuyết ngoại hình.

“Nhiều lúc tôi chỉ muốn đập phá hết gương trong nhà đi, muốn lao đi làm để có tiền phẫu thuật thẩm mỹ, muốn thoát ra khỏi cái thực tại khốn khổ này...Nhưng rồi bình tĩnh hơn, tôi nghĩ lại làm gì có công việc việc nào nhận một đứa xấu xí. Nếu bỏ học giữa chừng để làm phẫu thuật thì làm sao có thể lo cho gia đình, làm sao tôi có thể cố gắng chạm đến ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch được. Mỗi đêm về nghĩ nước mắt tôi cứ thế chảy ướt gối.”, Châm chia sẻ.

Ngọc Châm xinh đẹp sau 1 tháng phẫu thuật thẩm mỹ

Với những cố gắng của mình, Châm thi đỗ vào trường Học viện báo chí và tuyên truyền với số điểm khá cao, ngoài thời gian đi học Châm xin đi dạy gia sư. Thế nhưng cũng chỉ vì xấu, nhiều nơi họ thẳng thừng từ chối không phải vì năng lực của em không có mà vì ngoại hình của em xấu nên họ không muốn thuê một gia sư như vậy.

Châm cho biết : “Ban đầu xin vài chỗ họ từ chối, tôi cũng không nghĩ rằng do mình xấu nên không được nhận dạy. Nhưng sau nhiều lần như thế, c ó người nó thẳng là do tôi xấu nên họ không muốn nhận, tôi tự hỏi sao lại bất công đến thế.”

Được biết nhiều về các chương trình phẫu thuật t hẩm mỹ, Châm nhiều lần nộp hồ sơ đăng ký, có lần vì biết thông tin đăng ký muộn nên Châm đành ngậm ngùi nhường suất thẩm mỹ cho một người khác. Châm kể, qua truyền hình cô biết được cuộc thi “Thay nhan sắc – Đổi cuộc đời” tuyển sinh thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí cô nhanh chóng ửi hồ sơ đến BTC.

Với tinh thần ham học hỏi, có câu chuyện truyền cảm hứng của mình, Ngọc Châm đã không “lỗi hẹn với nhan sắc mới” may mắn trở thành một trong 5 thí sinh được Bác sĩ Tống Hải thực hiện thẩm mỹ miễn phí.

“ Biết mình được thẩm mỹ miễn phí, tôi đã vỡ òa. Tôi không lo lắng về ca phẫu thuật vì được biết bác sĩ có chuyên môn rất giỏi. Điều tôi hồi hộp, tò mò đó là việc không biết mình sẽ mang diện mạo mới ra sao, tôi giấu bố mẹ làm phẫu thuật, liệu không biết rằng bố mẹ có nhận ra mình nữa không”, Châm nhớ lại cảm xúc khi được PTTM miễn phí.

Ngọc Châm chụp ảnh lưu niệm cùng Thạc sĩ, Bác sĩ Tống Hải người trực tiếp phẫu thuật cho cô

Sau PTTM xong, khi bác sĩ đã xử lý gọt hàm hô, Châm soi gương và bất ngờ với ngoại hình của mình. Phần hàm hô đã không còn nữa, chiếc mũi cô được bác sĩ Tống Hải kiến tạo dáng mũi Golden Line, đồng thời bác sĩ xử lí cắt mí mắt Golden Eyes giúp cô nữ sinh có được tổng thể khuôn mặt hài hòa, thanh tú.

Thành công của ca phẫu thuật giúp Ngọc Châm có được ngoại hình xinh đẹp, khiến ai cũng đều ngỡ ngàng. Châm kể, ban đầu không ai nhận ra cô. Sau một thời gian Châm được cộng đồng mạng quan tâm về câu chuyện của mình, bản thân cô tự tin chụp những bức ảnh selfie, ngày càng cố gắng để chạm đến ước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch năng động. “Thay nhan sắc – Đổi cuộc đời” chính là cầu nối để Ngọc Châm có thể tìm đến ngoại hình trong mơ như hiện tại.

Kiều Lê