Nữ sinh viên năm nhất vướng vòng lao lý vì giúp cậu Út “trọc” đứng tên làm giám đốc

Sáng nay (19/5), Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân tiếp tục đưa 8 bị cáo trong vụ án sai phạm đất đai ở ba khu đất số 2, số 7-9 và số 9-11 trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM ra xét xử.

Nhưng trên thực tế, Hoan không có thực quyền, chỉ là giám đốc “bù nhìn”. Mọi quyền lực, chỉ đạo, điều hành công ty đều do Út “trọc” đánh tiếng. Từ năm 2009 đến năm 2012, Hoan đã lần lượt ký các quyết định bổ nhiệm Phạm Văn Diệt làm phó giám đốc rồi giám đốc điều hành công ty Yên Khánh.

Bị cáo Hoan tại phiên xử hôm qua

Hoan đã cùng Diệt thực hiện chỉ đạo của Út “trọc” trong việc ký giả mạo biên bản họp HĐTV, HĐQT Công ty Yên Khánh Hải Thành, đem Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất số 7-9 thế chấp tại ngân hàng để vay tiền cho các công ty của Hệ. Hậu quả, Quân chủng Hải quân bị chiếm đoạt quyền sử dụng khu đất trên với giá trị hơn 525 tỉ đồng.

Khi tòa hỏi về dự án khu đất số 7 – 9, Hoan khai, bản thân chỉ biết mình là người đứng tên hộ công ty chứ không trực tiếp làm nên không nắm được. Ngoài công ty Yên Khánh, Hoan còn đứng tên cổ đông tại nhiều công ty khác do Út “trọc” vẽ ra.

Hoan cũng thừa nhận, tờ trình của Công ty Yên Khánh gửi Bộ Tư lệnh Hải quân đề nghị hợp tác kinh doanh khu đất 7 – 9 là do Hoan ký. Hoan khẳng định, thời điểm ký tờ trình còn đang đi học, ở nhà Út “trọc”. Bị cáo không hề tham gia vào quá trình soạn thảo. Khi nhân viên của Út “trọc” mang về nhà cho thì ký tên, không đọc và không biết nội dung trong tờ trình.

Chủ tọa nhắc đến lời khai của Trần Trọng Tuấn (phó giám đốc Công ty Hải Thành, người đại diện pháp luật phần vốn góp của Công ty Hải Thành tại Công ty Yên Khánh Hải Thành) về việc HĐTV, HĐQT của Công ty Yên Khánh Hải Thành dù không họp nhưng vẫn ký các biên bản. Hoan xác nhận là đúng. Bởi bản thân bị cáo dù không tham gia cuộc họp nào nhưng cũng vẫn ký.

Bị cáo Hoan còn khẳng định, thời điểm đó, bị cáo không có năng lực, không hiểu biết pháp luật, tất cả do tin tưởng vào sự điều hành của Đinh Ngọc Hệ và Phạm Văn Diệt. Trong những lần đưa hồ sơ, Diệt đều giải thích việc ký là đúng, đảm bảo tính pháp lý nên bị cáo mới ký…

Hiện phiên tòa đã bước vào ngày làm việc thứ hai, SKCĐ sẽ tiếp tục thông tin…

Your browser does not support HTML5 video.