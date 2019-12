Nữ tài xế lái xe livestream khóc lóc đòi đâm chết người hóa ra lại là hot mom nổi tiếng MXH này

Khóc lóc vì "Không thể đâm vào ai cả"

Mới đây, mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh 1 người phụ nữ lái ô tô trong tình trạng bất thường. Vừa lái xe với tốc độ cao, người này vừa livestream, khóc lóc, gào thét và chửi bới tục tĩu. Thậm chí, người này còn có phát ngôn đe dọa đâm chết những người đi đường và cả... CSGT nếu bị chặn lại khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

"Không đứa nào tai nạn để tao đền bù thế... tính mạng chúng mày mấy trăm triệu, 1 tỷ chứ gì... vài đồng bọ... Kiểu gì hôm nay cũng có đứa gặp tai nạn", "Ô tô này, không một đứa nào thế, đâm hộ tao cái", "công an chặn xe là đâm chết luôn"... Sau đó, khi không thấy ai ra cản đường, nữ tài xế này còn khóc lóc vì "Không thể đâm vào ai cả".

Hành động ngang ngược, coi thường tính mạng người khác này của cô gái khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Rất nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng cần sớm điều tra, xử lý nghiêm hành vi của cô gái, tránh để tình trạng này tiếp tục tái diễn.





Theo nguồn tin của báo Vietnamnet, cô gái lái xe trong clip là Đỗ Thị Kim N. (sống ở Bát Tràng, Gia Lâm). Hiện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận thông tin về sự việc và đang điều tra, làm rõ.

"Nữ đại gia" hot mom làng gốm

Liên quan đến sự việc, báo Tri thức trẻ đưa tin, nữ tài xế lái xe trong clip không ai khác chính là single mom "Mẹ Paula Gốm" nổi tiếng trên mạng xã hội một thời.

Cách đây ít lâu, "Mẹ Paula Gốm" từng là bà mẹ đơn thân "đình đám", được rất nhiều chị em yêu mến vì sự mạnh mẽ và thành công đáng ngưỡng mộ. Trên Facebook, bà mẹ trẻ thường xuyên khoe sự giàu có, khoe ô tô và các cửa hàng, lò gốm của mình. Người phụ nữ này cũng thể hiện bản thân là một người giàu lòng nhân ái khi tuyên bố sẽ tặng heo đất cho trẻ em nghèo trên khắp cả nước. Đại gia này cũng tuyên bố gây sốc rằng lò gốm của gia đình có công nghệ đặc biệt "khử" hết chì trong sản phẩm...

Nữ đại gia từng là "tấm gương" của nhiều chị em vì sự bản lĩnh, thành công

Sau đó ít lâu, Mẹ Paula Gốm bị cộng đồng mạng tẩy chay vì nhận ra những điều tốt đẹp mà người phụ nữ này "khoe" trên Facebook chẳng có bao nhiêu phần trăm sự thật. Cụ thể, người phụ nữ này không sở hữu lò gốm và nhiều cửa hàng mà chỉ chuyên "chụp ảnh" ở các cơ sở sản xuất gốm khác rồi đăng lên mạng nhận là của mình. Cũng chưa có trẻ em nghèo nào ai nhận được heo đất của người này tặng. Không những vậy, riêng phát ngôn heo đất khử độc chì độc quyền của người này cũng đã nhận được vô số "gạch đá" của cộng đồng người làm gốm vì nói như vậy đồng nghĩa với việc "Mẹ Paula Gốm" cho rằng tất cả các sản phẩm mà người Bát Tràng làm ra đều có chứa chì!

Chưa dừng lại, không lâu sau khi bị cộng đồng mạng "vạch mặt" người phụ nữ này lại tiếp tục có những hành động ngang ngược. Cụ thể, đầu tháng 6 năm 2018, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh Mẹ Paula Gốm lái xe quay ngang ra giữa đường gây ách tắc giao thông, bất chấp việc lực lượng CSGT nhắc nhở. Sau hành động này, nữ đại gia rởm này lại lên Facebook livestream tự nhận mình giống... Chí Phèo: "Bây giờ tôi là Chí Phèo nên tôi phải hãm... Họ sỉ nhục một người đàn ông đã uống rượu và tự vạch mặt mình lăn ra đường, giãy đành đạch ăn vạ. Cũng giống như tôi, tôi cũng vạch mặt lên Facebook để cả nước này ăn vạ. Ăn vạ các người để chửi tôi thật nhiều, những ai chửi sẽ được tặng 500 nghìn đồng".

"Mẹ Paula Gốm" khiến dân mạng phẫn nộ vì lái xe bất chấp tính mạng người khác

"Chỉ cần một lời chửi thật hay, ai chửi sẽ được tặng ngay 500 nghìn đồng. Càng chửi nhiều càng cay đắng, để vươn lên số phận, lấy động lực để phấn đấu. Chị sẽ kiếm nhiều tiền để trả tiền chửi cho...vì chị rất giàu...", người phụ nữ tuyên bố.

Người mẹ đơn thân còn từng viết status gây bức xúc: "Uống say xong, tôi sẽ tới quậy công an giao thông Sa Pa. Ai thích bóc phốt thì qua".

Im ắng ít lâu, hôm 16/12 vừa qua, Mẹ Paula Gốm lại một lần nữa khiến dư luận dậy sóng khi vừa lái xe vừa livestream trong trạng thái tâm thần bất ổn. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.



