Nữ tiểu thương tự làm hơn 1.000 mặt nạ tặng bác sĩ chống COVID-19 được báo quốc tế vinh danh

Đó là chị Quách Mỹ Linh, 42 tuổi, suốt gần 3 thập kỷ bán mũ tại chợ Bà Chiểu, TP.HCM. Giữa bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hoành hành, chị Linh đã gác công việc kinh doanh , lặng lẽ ngồi tại nhà, sản xuất ra vật dụng bảo hộ y tế. Sản phẩm của chị Mỹ Linh là những chiếc mặt nạ để ngăn giọt bắn hô hấp, dành tặng các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Chia sẻ với hãng tin Reuters, chị Linh cho biết: "Từng là một bệnh nhân, tôi cảm thấy bản thân và gia đình mình nợ các bác sĩ rất nhiều…Tôi muốn những chiếc mặt nạ sẽ giúp bảo vệ y bác sĩ an toàn. Vì nhân viên y tế khỏe mạnh thì sẽ bảo vệ được tất cả mọi người".

Chị Mỹ Linh kêu gọi người thân, bạn bè cùng hoàn thành mặt nạ ngăn dịch

Từ những tuần trước, chị Mỹ Linh đã đề nghị gia đình, ban bè các bạn hàng ở chợ Bà Chiểu cùng chung tay làm mặt nạ ngăn giọt bắn, chống lây nhiễm virus. Chỉ trong vài ngày, nhóm của chị đã tặng hơn 1.000 chiếc mặt nạ cho 3 Bệnh viện trên địa phương.

Nói về quá trình làm ra mặt nạ, chị Linh cho hay, bản thân mình đã xem truyền hình về mẫu mã ở nước ngoài và còn nhờ một y tá giúp hoàn thiện thiết kế. Cùng với đó, nhờ kinh nghiệm làm và bán mũ nhiều năm, chị Linh còn thiết kế thêm một miếng lót cho mặt nạ để đem lại cảm giác thoải mái hơn khi sử dụng.

Thống điệp ý nghĩa của chị Linh gửi đến các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Với những chiếc mặt nạ, nhóm của chị Mỹ Linh gửi gắm đến các y bác sĩ thông điệp tích cực: "Chống đại dịch COVID-19. Hãy vững tin vì chúng tôi luôn bên bạn".

Việc làm ý nghĩa, thiết thực của chị Mỹ Linh đã khích lệ tinh thần chung tay, góp sức cùng cả nước chống dịch COVID-19. Nữ tiểu thương có tấm lòng hồn hậu đã được phóng viên hãng Reuters cũng như các tờ báo nổi tiếng quốc tế như Yahoo! News, US News và The New York Times vinh danh.



Trên khắp dải đất Việt Nam trong cơn đại dịch này, chúng ta đều được nghe, chứng kiến những hành động tốt đẹp, đầy tình nghĩa của nhân dân.

Vừa qua, tại tỉnh Bình Phước, các bạn đoàn viên xã Tân Lợi (huyện Hớn Quản) đã kêu gọi góp tiền, huy độngh nhân lực sản xuất những chiếc nón ngăn giọt bắn.

Đoàn thanh niên xã Tân Lợi chung tay sản xuất mặt nạ ngăn giọt bắn hô hấp

Qua lời kêu gọi, các đoàn viên, chi đoàn trực thuộc nhanh chóng quyên góp được 3,2 triệu đồng, dùng để đi mua nguyên liệu gồm những miếng mica kính trong, mút xốp, keo dán, dây nhựa…, làm theo hướng dẫn trên sách báo, sản xuất mặt nạ.

Chỉ trong 2 ngày cuối tháng 3, 15 đoàn viên, thanh niên trong xã đã làm được 600 chiếc nón ngăn giọt bắn phòng COVID-19. Cứ 10 phút, một người có thể hoàn thành ra 10 sản phẩm. Đã có 600 chiếc nón ngăn giọt bắn phòng COVID-19 được trao tặng các y bác sỹ cơ sở. 1.000 chiếc nón tiếp theo đang tiếp tục được làm để gửi tặng đến các chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng các điểm cách ly, nơi những người đang ở tuyến đầu làm công tác phòng, chống dịch.

