Nữ vũ công tố Lisa đạo nhái công khai xin lỗi, bác bỏ mọi cáo buộc

Những ngày qua, cộng đồng fan BlackPink - Blink đang dậy sóng trước việc nữ vũ công tên Cierra Nichols tố Lisa đạo nhái vũ đạo của mình. Những cáo buộc của nữ vũ công này đã khiến một bộ phận công chúng chưa rõ thực hư lao vào chỉ trích main dancer tài năng của BlackPink.

Vào ngày 20/4, Lisa (BLACKPINK) đã cho ra mắt video trình diễn vũ đạo thứ 3 LILI's FILM #3 trên trang Youtube cá nhân của mình. Lisa tiếp tục thể hiện khả năng vũ đạo thần sầu trên nền nhạc "Mushroom Chocolate" của QUIN, 6LACK và đã gây bão cộng đồng mạng. Video vũ đạo sexy khó cưỡng của nữ thần tượng đã no.1 top trending toàn thế giới trên YouTube chỉ sau vài tiếng ra mắt.

Tuy nhiên, sau đó một nữ vũ công đã lên tiếng chỉ trích, tổ cáo rằng nữ thần tượng Hàn Quốc đã đạo nhái vũ đạo của cô.

Cierra Nichols liên tục khẳng định qua những dòng trạng thái cũng hay bình luận cho rằng điệu nhảy Lisa thể hiện trong "LILI’s FILM #3", đặc biệt là ở phần mở đầu đã được lấy từ video vũ đạo nguyên gốc mà nữ dancer này đăng từ 1 năm trước. Cô vũ công này liên tục khẳng định rằng vũ đạo của mình đã bị copy trên các diễn đàn, MXH., chĩa mũi rìu dư luận về phía Lisa. Không chỉ netizen, nữ vũ công này cũng liên tục dùng những lời lẽ nặng nề với Lisa, trong khi người phụ trách vũ đạo lại là một biên đạo múa khác tên Cheshir Ha.

Trước động thái này của Cierra, cộng đồng fan Lisa nói riêng và BlackPink nói chung đã vô cùng tức giận. Trên thực tế, điểm trùng hợp giữa hai video chỉ là concept nhảy sexy phong cách floorwork, không đủ để kết luận đạo nhái. Các Blink cũng làm một loạn clip so sánh vũ đạo giữa hai video và khẳng định chỉ có vài điểm tương đồng chứ không phải là đạo nhái. Nhiều người cho rằng đây thực chất là cách nữ vũ công kia tìm cách câu view, dựa vào scandal để thu hút sự chú ý, tăng fame.

Không để idol chịu thiệt, người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ Lisa khỏi những cáo buộc đạo nhái và có những project gây sức ép cho Cierra Nichols, yêu cầu nữ vũ công cùng công ty phải lên tiếng xin lỗi thần tượng . Fanbase của Lisa tại Hàn đã liên hệ trực tiếp với công ty quản lý của Lisa là YG Entertainment để yêu cầu xử lý. Còn fanbase quốc tế thì làm nhiều clip so sánh vũ đạo, lên hẳn một project để yêu cầu nữ vũ công phải xin lỗi, đồng loạt gửi email vào cùng 1 thời điểm (17 giờ ngày 27/4 theo giờ Việt Nam) để gây sức ép cho công ty của nữ vũ công trên và yêu cầu xin lỗi trước cáo buộc vô căn cứ.





Sáng ngày 27/4, nữ vũ công trên đã chủ động đưa ra lời xin lỗi, bác bỏ mọi cáo buộc trước đó của mình. Cô viết: "Xin chào mọi người, tôi dành thời gian để làm rõ những bình luận gần đây của tôi đã gây nên ảnh hưởng đến nhiều người khác ngoài bản thân mình. Đầu tiên, tôi xin lỗi tất cả những người đã trực tiếp bị ảnh hưởng bởi việc này: Lisa của BLACKPINK, YG Entertainment, Cheshir và công ty Bloc Talent. Những lời bình luận của tôi không phải là đại diện cho công ty hay bất cứ ai khác trong công ty. Là một người nghệ sĩ, tôi có những cảm nhận sâu sắc về sản phẩm của mình, khiến tôi nói ra những điều mà mình lo lắng, nhưng có lẽ cách truyền đạt của tôi không tốt, cảm xúc đã xâm chiếm quá nhiều khiến tôi đã đưa ra những lời nói thiếu suy nghĩ. Bây giờ, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hậu quả của nó.

Trong thời điểm này và tương lai, tôi nghĩ rằng không ai nên đưa ra những lời ghét bỏ hay tấn công nhau cả. Đây là một bài học đáng nhớ đối với tôi về sự tôn trọng đối với những người đồng nghiệp. Tôi đã học được rất nhiều từ chuyện này rằng khiêm tốn và thấu đáo sẽ là cách giải quyết cho mọi chuyện. Sau khi cân nhắc lại kĩ, tôi thấy rằng có một số tương đồng giữa các động tác nhưng không có chuyện sao chép bởi người biên đạo hay Lisa. Với tình yêu, Cierra Nichols".

Hiện tại, nữ vũ công này đã khóa tài khoản Twitter cá nhân để tránh nhận cơn bão chỉ trích, bác bỏ tố cáo đạo nhái vũ đạo trước đó.

