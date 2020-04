Nước mắt ân hận của gã trai trăng hoa hạ sát người tình của mẹ vì thương bố

Ngày 18/6/2017, ông Nguyễn Văn Hiện được phát hiện tử vong với nhiều vết thương trên người. Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc điều tra xác định hung thủ là Thuận. Ngày 19/6/2017, Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Thuận để điều tra về hành vi giết người. Không những vậy, Thuận còn kéo cả mẹ nhúng chàm khi bà Bùi Thị Học bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm. Vụ án mạng bi thương trên xuất nỗi căm phẫn của đứa con trăng hoa khi phát hiện mẹ ngoại tình.

Giết người vì… thương bố

Ông Nguyễn Văn Hiện (SN 1954, trú tại xã Ninh Xã, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) là bảo vệ trường Trung học cơ sở Ninh Xá. Thông thường nếu trực ca tối thì sáng sớm hôm sau ông sẽ về nhà tắm rửa, ăn uống. Thế nhưng 9h ngày 18/6/2017, bà Nguyễn Thị B. (vợ ông Hiện) vẫn chưa thấy chồng về nên cảm thấy kỳ lạ. Lo lắng có chuyện gì xảy ra với chồng nên bà B. tức tốc ra ngoài trường xem xét tình hình. “Ông nhà tôi hay ở lại đêm ở trường, đến 6h sáng hôm sau về nhà vệ sinh cá nhân rồi đi chạy bộ cùng đội bạn già. Nhưng sáng hôm đó tôi không thấy chồng về, gọi điện không nghe máy nên chạy sang trường tìm thì thấy đóng cửa. Gọi mãi không ai thưa nên tôi trèo tường vào, thấy ông nằm trong phòng hiệu phó, người toàn máu…”, bà B. nghẹn ngào kể lại.

Thấy chồng nằm bất động trên người toàn máu bà B. bàng hoàng hét lên cầu cứu mọi người. Nghe thấy tiếng hét, người dân sống cạnh trường đổ xô sang tìm hiểu thông tin. Biết ông Hiện đã tử vong, một người dân gọi điện trình báo Công an huyện Thuận Thành. Nhận được tin báo, Công an huyện phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc điều tra. Qua giám định pháp y xác định, ông Hiện bị sát hại, đây là một vụ án mạng nghiêm trọng nhưng động cơ là gì? Cơ quan điều tra bắt đầu rà soát các mối quan hệ của ông Hiện thì được biết, thời gian gần đây nạn nhân có qua lại với một người phụ nữ cùng xã. Công an xác định người đó là bà Bùi Thị Học (57 tuổi, trú xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Trường THCS Ninh Xá – nơi xảy ra án mạng

Ngay lập tức bà Học bị triệu tập lên trụ sở Công an để phục vụ công tác điều tra. Ban đầu, bà Học liên tục khai báo quanh co, chối tội. Nhưng khi cơ quan chức năng tập trung đấu tranh thì bà Học buộc phải khai nhận có liên quan đến cái chết của ông Hiện. Bà Học khai, vụ án mạng do con trai bà là Lê Xuân Thuận (40 tuổi) gây ra. Qua đấu tranh và thuyết phục, ngày 20/6/2017, đối tượng Lê Xuân Thuận di chuyển từ Lai Châu về Bắc Ninh ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Thuận thành khẩn khai báo và nhận mọi tội lỗi của mình. Thuận khai, do thương bố nên mới làm vậy để ngăn cản cuộc tình sai trái của mẹ và ông Hiện. Khi cán bộ điều tra thẩm vấn, Hiện liên tục nói: “Mẹ em già rồi, bố em ốm yếu mà bà làm thế, dân làng cười chê, không được”.

Theo Thuận, sự việc bắt đầu từ hôm hắn đang ngồi đọc báo thì nghe tiếng cô em dâu út tên Tuyến to tiếng với mẹ nên chạy ra hỏi han. Thấy anh chồng, cô em dâu nói liền một mạch chuyện nghi ngờ mẹ ngoại tình nên giằng điện thoại của mẹ để kiểm tra dẫn đến lời qua tiếng lại. Khi đó, Tuyến nói với Thuận rằng: “Anh xem mẹ thế nào chứ có con dâu, con rể, cháu nội lớn tướng rồi mà như thế này thì không được. Anh là con trưởng thì phân xử để giữ đạo nhà”.

Nghe em dâu nói vậy, Thuận liền giằng điện thoại từ tay mẹ để kiểm tra, rồi gọi cả bố và mẹ vào nói chuyện. Nghe xong câu chuyện, bố Thuận không nói gì, lẳng lặng bỏ đi. Chính thái độ trên của bố khiến cơn bực tức trong người Thuận dâng trào, hắn căm hận người đàn lớn tuổi chen ngang vào bố mẹ hắn, khiến bố hắn phải buồn khổ. Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm khi tối 17/6/2017, hắn thấy mẹ bí mật nghe điện thoại rồi đi ra ngoài. Thuận hỏi mẹ đi đầu thì bà nói đi tập thể dục . Nghi ngờ mẹ nên Thuận chạy vào bếp lấy con dao gọt hoa quả rồi đi theo. “Em chỉ định nếu thấy mẹ gặp tình nhân thì sẽ dùng dao để dằn mặt cho người đó sợ mà đừng làm chuyện khiến làng trên xóm dưới chê cười”, Thuận nói.

Kẻ giết người là gã đàn ông trăng hoa, ngoại tình, có con rơi

Thuận đi theo mẹ thì thấy bà Học đến cổng trường THCS Ninh Xá. Ngay sau đó, ông Hiện ra mở cửa cho bà Học đi vào. Đợi ông Hiện khóa cửa đi vào, Thuận liền trèo tường vào khuân viên trường để tìm kiếm mẹ. Lúc này, Thuận thấy bà Học và ông Hiện đang tình tứ bên nhau nên vô cùng tức giận. Thuận đẩy cửa xông vào túm tóc ông Hiện chửi: “Mày biết bố mẹ tao thế mà mày lại làm như thế à?”.

Biết Thuận đang tức giận nên cả ông Hiện và bà Học đều khẩn khoản xin lỗi. Nhưng nỗi căm phẫn đã che lấp tính người trong Thuận, hắn vung dao đâm ông Hiện. Ông Hiện vật lộn đẻ né khiến Thuận càng hăng máu hơn. Thấy máu chảy ra rất nhiều từ cơ thể ông Hiện, bà Học sợ hãi chạy ra ngoài. Sau trút mưa dao vào người nạn nhân, Thuận chợt bừng tỉnh, hắn hoảng loạn bỏ chạy khỏi hiện trường . Một lúc sau bà Học trở lại thấy ông Hiện đã chết nên bỏ về nhà xóa hết cuộc điện thoại với ông Hiện và không trình báo vụ việc lên Công an.

Về phần Thuận, gây án xong hắn trở về nhà thay quần áo rồi ra đường bắt xe đi Hải Dương, đến nửa đường lại bắt xe lên Mỹ Đình rồi đi Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu. “Em đi lang thang, chả biết đi đâu. Em định tự tử nhưng nghĩ nếu chết thì không ai hiểu được, em thật sự không muốn lấy mạng ông ấy, không muốn giết người, em chỉ muốn cảnh cáo ông ấy thôi, ở quê nặng nề tư tưởng lắm… Với lại, nghĩ con em sẽ xấu hổ vì bố nó tự tử nên em quay về...”, Thuận nói.

Đối tượng Lê Xuân Thuận tại cơ quan điều tra

Dẫu luôn khẳng định với các điều tra viên việc mẹ ngoại tình là “không thể chấp nhận được”, vì làng quê còn nặng về tư tưởng; Và dù miệng luôn nói yêu vợ, thương con… nhưng thực tế, Thuận là một kẻ trăng hoa, phóng đáng có tiếng. Theo điều tra của cơ quan chức năng, Thuận ngoại tình với chính bạn thân của vợ và đã có 2 đứa con rơi.

Thuận kể, vợ và cô hàng xóm chơi thân từ bé, lớn lên lại cùng lấy chồng ở xã Ninh Xá. Vì thế, hai người thường xuyên qua lại. Sau khi kết hôn, vợ chồng Thuận nhanh chóng có con đầu lòng nhưng vợ chồng cô bạn thân thì mãi chưa sinh được. Vì cuộc sống mưu sinh nên vợ Thuận đi xuất khẩu lao động. Thuận ở nhà vắng vợ sinh buồn phiền, cặp kè với bạn thân của vợ. Cuộc tình vụng trộm trên đã khiến bạn thân của vợ Thuận có thai, sinh đôi hai đứa con trai. Nhưng sau đó nhà chồng phát hiện hai đứa trẻ không phải giọt máu của gia đình mình nên đã yêu cầu vợ chồng cô ly hôn . Sau ly hôn, cô dẫn hai đứa con về nhà bố mẹ đẻ gần nhà vợ Thuận sinh sống.

Gái ly hôn, trai xa vợ và lại có hai đứa con chung nên bất chấp lời ra tiếng vào, Thuận vẫn cặp kè với cô bạn thân của vợ. Nghe tin chồng ngoại tình với chính bạn thân, vợ Thuận từ nước ngoài gọi điện về cảnh cáo nhưng hắn bỏ ngoài tai, vẫn đề đặn qua lại với bồ và con riêng. Giận chồng, cuối năm 2016, vợ Thuận về nước ôm hai đứa con về nhà ông bà ngoại và ra “tối hậu thư” nếu Thuận còn tiếp tục bồ bịch sẽ ly hôn.

Cho đến ngày gây ra án mạng, Thuận mới nhận ra rằng mọi việc làm của mình từ trước đến nay cũng trái với luân thường đạo lý. Như vậy, Thuận có tư cách gì để căm phẫn chuyện mẹ ngoại tình. “Em thương cả bốn đứa con, nên em không muốn ly hôn, cũng không muốn bỏ bê đứa nào. Hai đứa con chính thức ở với em từ bé, vì mẹ nó đi làm ăn xa, nay mẹ nó mang đi rồi. Hai đứa sinh đôi, em cũng thường xuyên qua lại chăm bẵm, làm thuê được bao tiền em đều chia sẻ cho cả bốn đứa trẻ. Nếu cả hai người chấp nhận cảnh “chồng chung”, em vẫn chăm sóc chu đáo đôi đằng…”, Thuận tâm sự.

Những ngày ngồi trong nhà tạm giam, những ngày đi thụ án, cứ ai nhắc đến mấy đứa con Thuận lại bật khóc, hắn nói: “Vào đây, em chỉ thương 4 đứa trẻ…”.

Nga Đỗ (t/h)