Nước mắt đau đớn của người chồng khi nhận tin vợ sát hại mẹ đẻ chỉ vì mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu

Ông Đỗ Quang Việt – phó Trưởng Công an xã Định Yên (huyện Sơn Đông, Bắc Giang) nhận định, vụ án Lưu Thị Nga (SN 1987) sát hại mẹ chồng là một câu chuyện buồn không ai muốn nhắc đến trong những ngày cuối năm. Tại cơ quan điều tra, Nga “nước mắt ngắn nước mắt dài” khai rằng, do không chiềm chế được sau trận cãi vã nảy lửa với mẹ chồng nên đã dùng vật chứng đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Bi kịch trong ngôi nhà nhỏ

Ngày 29/1/21015, người dân xã Yên Định bàng hoàng khi biết tin, bà Chu Thị B. (SN 1951, trú tại thôn Tiên Lý, xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang ) tử vong. Điều đau đớn hơn là kẻ thủ ác gây ra án mạng chính là người con dâu chung sống dưới một mái nhà với bà B.. Một số người dân nhà sát sườn gia đình bà B. cho biết, giữa Lưu Thị Nga và mẹ chồng có mâu thuẫn từ ngày ả mới đặt chân về làm dâu. Chính vì thế, không khí trong gia đình lúc nào cũng rất căng thẳng, nặng nề, mệt mỏi. Bà B. cũng nhiều lần sang hàng xóm kể rằng, rất buồn lòng về người con dâu này. Nga cũng không vừa, khi gặp một số người quen Nga cũng đôi lần nhắc đến những mâu thuẫn của mình với mẹ chồng.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào tối ngày 29/1/2015. Khi đó, giữa Nga và mẹ chồng xảy ra cãi vã. Cho rằng, mẹ chồng đã xúc phạm mình gay gắt nên Nga chạy một mạch xuống bếp nhặt cây chống cửa rồi phóng lên nhà đập liên tiếp vào đầu, mặt nạn nhân. Do tuổi cao, sức yếu nên bà B. không kịp chạy trốn và cũng không thể chống đỡ được nên cứ ngồi im để con dâu tấn công, được một lúc, bà gục xuống đất. Chưa dừng lại, thấy mẹ chồng không còn sức phản kháng, Nga kéo nạn nhân ra giếng nước rồi đẩy xuống. Đứng từ trên nhìn xuống thấy mẹ chồng chới với kêu cứu nhưng Nga chẳng mảy may thương xót. Nga như con thú hoang, dùng cây gậy vừa đánh mẹ chồng dìm bà sâu xuống nước cho đến khi chết hẳn mới thôi. Gây án xong, Nga bình tĩnh đi vào nhà gọi điện thông báo cho người chồng đang đi làm ăn xa. Nga nói, bà B. già rồi, sức yếu, đi không cẩn thận nên không may trượt chân ngã xuống giếng tử vong.

Lưu Thị Nga – người con dâu tàn độc nhẫn tâm sát hại mẹ chồng vì mâu thuẫn trong cuộc sống

Nhận được tin báo nạn nhân B. tử vong dưới giếng nước, cơ quan điều tra ngay lập tức vào cuộc. Qua công tác khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi thì phát hiện nhiều điều bất thường, đây là một vụ giết người. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định được Lưu Thị Nga chính là nghi phạm số 1. Nga nhanh chóng bị triệu tập đến trụ sở CÔng an làm việc. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Nga buộc phải cúi đầu nhận tội.

Làm người có mặt tại hiện trường đầu tiên, ông Đỗ Quang Việt – Phó Trưởng Công an xã Yên Định cho biết: “Vụ án mạng trên thực sự là một cú sốc, một câu chuyện buồn không ai muốn trong những ngày cuối năm. Bước đầu Nga khai nhận, trong lúc hai mẹ con cãi nhau, không kiềm chế được, đối tượng đã dùng vật cứng đánh vào đầu bà B.. Sau đó, Nga đẩy mẹ chồng xuống giết không được xây bao. Do giếng nông, bà B. chưa tử vong nên Nga dùng gậy sào chọc xuống dưới đến khi nạn nhân ngừng thở mới thôi”.

Nước mắt của người chồng

Là hàng xóm sát sườn nhà bà B., bà Ngọ Thị Sáu thường xuyên chứng kiến cảnh Nga và mẹ chồng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Bà Sáu kể, do cuộc sống khó khăn nên sau khi cưới vợ, con trai bà B. ra Quảng Ninh làm ăn. Hàng xóm ngày nào cũng nghe thấy hai mẹ con vãi vã nhau, những lúc như thế, bà B. lại sang nhà người thân ngủ nhờ, chẳng về nhà. Bà B. là người hiền lành, dân làng xung quanh ai cũng quý mến. Chính vì thế, khi nghe tin bà bị con dâu sát hại, không ai tin nổi.

Sự việc mẹ thiệt mạng do bị vợ sát hại khiến anh Hoàng Văn Q. (con trai bà B., chồng Nga) suy sụp hoàn toàn. Anh không thể tin nổi, người vợ mình yêu thương bấy lâu lại nhẫn tâm xuống tay sát hại mẹ đẻ anh – người phụ nữ hiền lương, chất phác. Trong ngồi nhà nhỏ nằm lọt thỏm dưới chân núi, anh Q. ngồi chết lặng dưới ban thờ đặt di ảnh người mẹ xấu số. Anh ôm đứa con thơ vào lòng, nước mắc cứ ừng ực lăn dài trên đôi gò má xương xẩu của mình.

Giếng nước – nơi Nga dìm mẹ chồng tử vong đã bị san lấp

Anh Q. tâm sự: “Mẹ tôi vốn có hai đời chồng. Với người chồng đầu thì bà sinh được 5 người con. Khi đi bước nữa, bà sinh được tôi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi chỉ học được nửa chừng biết mặt chữ, biết tính toán là thôi. Tôi bắt đầu lăn lộn vào đời để kiếm tiền nuôi thân, phụ giúp gia đình. Trong thời gian ra Quảng Ninh làm ăn, tôi quen Nga và nảy sinh tình cảm với cô ấy. Sau nhiều lần đưa Nga về giới thiệu gia đình thì mẹ tôi tỏ ra không đồng ý cô con dâu này. Tôi cũng không hiểu tại sao mẹ phản đối dữ như vậy. Chỉ nhớ, khi tôi tổ chức lễ ăn hỏi và kết hôn, mẹ đều không có mặt”.

Cũng theo anh Q., Nga vốn là người có cá tính mạnh, bị mẹ chồng phản đối chuyện tình cảm, Nga cũng chẳng vừa, cô chóng đối ra mặt. Mẹ chồng nói một thì ả cãi đến 4, 5, chứ không chịu kém cạnh, nhường nhịn phân nào. Chính vì thế mà mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu càng ngày càng thêm trầm trọng. Tuy sống chung một mái nhà nhưng bà B. và con dâu ăn riêng, sinh hoạt riêng. Cũng biết mẹ và vợ chẳng ưa nhau nên mỗi lần đi làm xa về anh Q. đều phải họp gia đình, khuyên giải cả hai nhưng “việc đâu lại vào đó”, chẳng có kết quả khả quan. “Việc mẹ và vợ hai đôi co, cãi vã những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống ở chung đụng thì tôi cũng nắm được, nhưng không thể ngờ, Nga lại ra tay nhẫn tâm, lạnh lùng đến như vậy”, anh Q. vừa khóc vừa kể.

Những ngày gia đình anh Q. có chuyện, ông Chu Văn Long (em trai bà B.) đều có mặt để cùng con cháu lo toan. Thắp một nén hương lên ban thờ chị gái ông Long ngồi phục dưới nền nhà nhìn xa xăm kể: “Về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong gia đình chị gái, tôi cũng đã nghe và nhiều lần xuống khuyên giải rồi. Nhưng dù có mâu thuẫn đến mức nào đi chăng nữa thì hành vi, tội ác của Nga là không thể tha thứ”.

Vài tháng sau, TAND tỉnh Bắc Giang đưa vụ án Lưu Thị Nga sát hại mẹ chồng ra xét xử. Do được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Nga chỉ nhận mức án 20 năm tù giam về tội Giết người.

Thu Nga (t/h)