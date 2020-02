Nước rửa tay khô diệt khuẩn có thể được thay thế bằng cách nào?

Từ khi dịch viêm phổi cấp do viruss corona trở nên bùng phát, mọi người dân dần tâm hơn đến các mọi thông tin, cách phòng tránh, ngăn ngừa dịch bệnh. Thế nhưng, hiện nay, không chỉ có khâu trang y tế mà những loại dung dịch nước rửa tay khô để phòng ngừa bệnh viêm phổi do virus corona gây ra cũng đang trong tình trạng "cháy hàng", loạn giá. Nhiều nơi hiện nay tự ý bán giá nước rửa tay khô cao gấp 2-3 lần so với bình thường hòng kiếm lãi, trong khi tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, số người nhiễm bệnh tăng lên liên tục ở các nước cũng như Việt Nam.

Không nhất thiết phải dùng nước rửa tay khô để tiêu diệt virus

Bình thường, giá của những loại nước rửa tay khô này từ 70.000 đến nửa triệu đồng mỗi chai tùy dung tích. Thế nhưng, giữa lúc "cơn bão" của dịch, nhiều chủ cửa hàng đã ngang nhiên tự ý tăng giá nhiều loại nước rửa tay khô gấp 2-3 lần.



Dù vậy, với tâm lý lo sợ nên dù giá "cao cắt cổ", người dân vẫn chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để mua nước rửa tay khô, dung dịch sát khuẩn tay,... để phòng bệnh cho chính mình và cả Dù vậy, với tâm lý lo sợ nên dù giá "cao cắt cổ", người dân vẫn chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để mua nước rửa tay khô, dung dịch sát khuẩn tay,... để phòng bệnh cho chính mình và cả gia đình . Tuy nhiên, nước rửa tay khô có thực sự thần thánh đến vậy? Có nhất thiết, phải dùng nước rửa tay khô mới tiêu diệt được virus corona?



Mới đây, bác sĩ Nhi khoa Phí Văn Công đã đưa ra khuyến cáo rằng, người dân không việc gì phải lo lắng, nếu chẳng may không mua được nước rửa tay sát khuẩn. Theo bác sĩ, chúng ta có thể thay thế loại dung dịch này bằng lọ cồn 70-90 độ về để sát khuẩn tay sau khi rửa sạch tay. Bản chất của những loại nước rửa tay khô hiện nay chỉ hơn cồn ở việc làm mềm tay, chứ không thua kém gì về mức độ sát trùng, khử khuẩn virus corana.

Chia sẻ của bác sĩ Phí Văn Công trên trang cá nhân



Theo tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo rằng rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước là cách đơn giản, tiết kiệm và hữu hiệt nhất để phòng ngừa bệnh tật. Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Mỹ (CDC) nhận định, việc rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn hay các loại nước khử trùng thường xuyên cũng có tác dụng ngăn ngừa các loại virus gây bệnh đường hô hấp .

Đồng thời, Bộ Y tế cũng khuyến cáo đề cao tầm quan trọng của việc rửa tay đúng cách. Điều người dân nên chú ý là rửa tay thật kỹ bằng xà phòng thường xuyên, nhiều lần trong ngày, đặc biệt phải rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Tránh dùng tay chạm vào mắt, mũi, miệng trong ngày nhiều nhất có thể.

Việc rửa tay đúng cách cũng là biện pháp tốt để ngăn ngừa vi khuẩn

Bên cạnh đó, giới chuyên gia cũng nhấn mạnh, khi chọn dung dịch rửa tay để phòng ngừa virus cúm mùa hay virus corona, người dân không cần quá cầu kỳ, chỉ cần lựa chọn loại có chứa cồn 75% là được. Bởi dung dịch chứa nồng độ cồn ở mức này có thể tiêu diệt được hầu hết các loại virus nên có tác dụng tốt trong việc phòng ngừa lây lan Corona.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách rửa tay đúng cách