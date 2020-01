Nuôi bồ câu sư tử, bồ câu thổi kèn kiếm tiền tỷ xây nhà lầu

Nuôi bồ câu cảnh là mô hình đem lại lợi nhuận rất triển vọng.



Nuôi một tháng tuổi, bán 10 triệu/cặp



Anh Đào Hải Nam chủ trang trại nuôi chim bồ câu kiểng ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông , Hà Nội là một trong những đầu mối nuôi nhiều loài bồ câu cảnh quý hiếm nhập về từ Mỹ, Ý, Hà Lan... Trang trại có quy mô rộng hàng trăm mét vuông gồm hàng trăm cặp chim bồ câu vẻ ngoài độc lạ như bồ câu sư tử, bồ câu thổi kèn, bồ câu xòe nhật, bồ câu gà banh...



Anh Nam cho biết, dù mới du nhập vào Việt Nam được vài năm trở lại đây nhưng các loài chim bồ câu kiểng, đặc biệt là bồ câu sư tử và bồ câu thổi kèn hay bồ câu kèn Mỹ rất được giới sinh vật cảnh rất ưa chuộng. Nhiều đại gia sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng đầu để sở hữu những chú bồ câu xinh đẹp này.

Toàn cảnh trang trại chim của anh Nam



Bồ câu sư tử có tên tiếng anh là bồ câu Jacobin. Đây là một trong những giống chim bồ câu được thuần hóa lâu đời nhất. Đặc điểm nổi bật của loài bồ câu này là sở hữu những chiếc bờm ở cổ to và dày, giống hệt bờm sư tử, cực kỳ quý phái, sang trọng và thời trang. Phần lông vũ bao quanh cổ cao vượt quá đầu và dựng thẳng khiến chúng chỉ có thể nhìn thấy những vật phía trước nó. Chính vì bị hạn chế về tầm nhìn nên bồ câu Jacobin gần như không thể bay, chúng chỉ di chuyển trên mặt đất. Do đó, bồ câu Jacobin có vóc dáng mảnh mai, cỡ trung bình, lông cánh dài, chân dài và đuôi ngắn dẹt, màu lông trắng muốt, xám hoặc đa màu. Chúng mang lại thú vui cho người chơi, nhưng việc chăm sóc hơi khó. Trong khi đó, bồ câu thổi kèn hay bồ câu kèn Mỹ thường có màu lông trắng, dày và dài như cánh của bồ câu thường. Chúng được đặt cái tên đặc biệt do có phần cổ và ngực giống như một cây kèn. Khi bay, chúng có hình dáng đáng yêu nên rất được ưa chuộng.

Anh Đào Hải Nam từ bỏ công việc thu nhập khá ở một hãng bánh ngọt Đài Loan để nuôi các con bồ câu cảnh như bồ câu sư tử, bồ câu thổi kèn và nhiều loài khác. Ban đầu, anh Nam nuôi bồ câu ở quê Thái Bình, sau đó chuyển sang nuôi trên Hà Nội. Từ 4 chuồng thuê đặt ở phòng trọ, được sự ủng hộ của gia đình , anh Nam mạnh dạn đầu tư gây dựng trang trại nuôi rộng khoảng 150 m2 ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội để chăm sóc cho "bộ sưu tập" những cặp chim bồ câu kiểng quý hiếm được nhập về từ Mỹ, Ý, Hà Lan…



Sau vài năm nuôi chim bồ câu cảnh, hiện trang trại của anh Nam mỗi tháng bán ra khoảng 90 cặp bồ câu các loại cung cấp cho thị trường các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM…



Ngoài những loại có giá tiền hạng trung từ 400.000-800.000 đồng/cặp, trang trại của anh Nam thường có những cặp bồ câu đôi giá tiền khoảng trên dưới 2 triệu đồng/cặp.



"Dòng cao cấp là bồ câu sư tử và xòe Nhật được ưa chuộng vì dáng dấp nhìn oai phong. Người có tiền thường chọn chơi vì liên quan tới phong thủy. Mỗi con chim có quy chuẩn riêng của nó như bồ câu sư tử bờm phải dựng, dài, dày. Bồ câu kèn Mỹ diều to, trường chim...", anh Nam chia sẻ.



Ngoài anh Nam ở Hà Nội, anh Phát ở TP.HCM cũng là một đầu mối chim bồ câu kiểng lớn khu vực phía nam. Anh Phát tiết lộ bồ câu kèn và sư tử là hai loại rất được ưa chuộng:



"Có cặp bồ câu sư tử đột biến giống Hà Lan có mào đẹp, tôi bán trên dưới 10 triệu đồng/cặp giống (hơn 1 tháng tuổi) mà cũng không có hàng để cung cấp cho khách".

Chim bồ câu sư tử

Kỹ thuật nuôi bồ câu cảnh



Bồ câu kiểng đã trở thành phong trào, là niềm đam mê của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Nuôi bồ câu không quá khó nhưng kỹ thuật nuôi sinh sản thực chất không hề đơn giản, nếu không trang bị cho mình những kiến cơ bản nhất thì rất dễ thất bại, khó để chăm sóc cho màu sắc và lông bóng mượt được.



Đầu tiên, về công tác chọn giống, bồ câu cảnh có rất nhiều loại, ngoài bồ câu sư tử, bồ câu thổi kè là những loại được ưa chuộng thì bồ câu xòe Nhật, bồ câu gà banh cũng là một trong những loại rất được yêu thích. Khi chọn bồ câu giống, cần phải đảm bảo các yếu tố cơ bản đó là khỏe mạnh, lông mượt, không có bệnh tật, dị tật, lanh lợi, bộ lông và màu sắc, hình thái phải đẹp.



Về chuồng nuôi, chuồng chim bồ câu cảnh chỉ cần làm đơn giản như các loài chim bồ câu ta hoặc bồ câu Pháp chứ không cần đặc biệt. Chuồng nuôi chỉ cần đảm bảo sạch sẽ, cao ráo để tránh chuột, rắn rình rập là được, đặc biệt là trong thời kỳ chim sinh sản.

Chim bồ câu kèn



Nuôi chim bồ câu kiểng cũng giống như nuôi bồ Pháp nhưng khác ở chỗ là phải chú trọng đến màu sắc của nó và khả năng ấp trứng của bồ câu kiểng. Thường tỉ lệ nở con không cao như bồ câu Pháp nên thông thường người ta để bồ câu Pháp ấp hộ và nuôi dưỡng đến khi ra ràng.



Về thức ăn, nhu cầu dinh dưỡng của chim bồ câu kiểng tùy theo giai đoạn phát triển của chim. Chim trưởng thành có thể ăn trực tiếp các loại hạt thực vật như đỗ, ngô, thóc, gạo… Ngoài ra, cần bổ sung lượng cần thiết thức ăn đã gia công chứa nhiều chất khoáng và vitamin và… các hạt sỏi. Các loại sỏi có kích cỡ của các hạt dài 0,5-0,8 mm, đường kính 0,3-0,4 mm cần đặt trong máng đựng thức ăn riêng bổ sung cho chim ăn để giúp cho quá trình tiêu hóa của dạ dày



Khi nuôi bồ câu được khoảng 5 tháng tuổi là có thể ghép đôi để chuẩn bị sinh sản. Lúc này, chuyển mỗi đôi sang một ổ riêng đã chuẩn bị đầy đủ như máng thức ăn, ổ đẻ. Ở giai đoạn này, cần phải cẩn thận và kỹ càng từ ăn, uống cho tới không gian nghỉ ngơi của chim cũng phải yên tĩnh. Ổ đẻ bạn phải được lót thật khéo, dùng rơm bện thật khít với đường kính của ổ để chim không làm rơi vãi rơm lung tung. Ngoài ra cần giảm bớt tầm nhìn như âm thanh, ánh sáng để chim tập trung hơn vào việc ấp trứng. Chim ấp trứng từ 18-20 ngày sẽ nở. Với những vỏ trứng nào lâu lâu chim chưa đạp được vỏ trứng để chui ra thì bạn cần hỗ trợ nó bằng cách bóc vỏ trứng ra để chim non không bị chết ngạt trong trứng. Khi chim nuôi con được khoảng 28 ngày cần thay ổ lót thường xuyên cho chim 2-3 ngày 1 lần để tránh phân tích tụ trong ổ tạo điều kiện cho ký sinh trùng gây bệnh phát triển. Khi chim non được 10 ngày tiến hành cho ổ đẻ thứ hai.



Nuôi chim bồ câu kiểng quan trọng nhất là việc phòng dịch. Muốn chim phát triển tốt, không bị bệnh cần chú ý xây dựng chuồng trại ở nơi thoáng mát và tiêm phòng dịch định kỳ cho chim.

Mô hình nuôi bồ câu cảnh làm giàu ở Ninh Bình





Kiều Đỗ (t/h)