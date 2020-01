Nuôi loài bò sát khổng lồ trong chuồng xi măng, thu lãi tiền tỉ

Ông Bé Ba ở phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ là một trong những người thành công với mô hình nuôi cá sấu. Từ số vốn xây dựng chuồng trại khoảng 100 triệu đồng ban đầu, đến nay ông Bé Ba thu về số tiền khoảng trên 1 tỉ đồng. Có thể nói, với cùng một quy mô diện tích thì hiếm có mô hình nào cho lãi "khủng" như nuôi cá sấu.

Mô hình siêu lợi nhuận



Kể về cơ duyên nuôi loài bò sát khổng lồ, ông Ba kể, trước đây ông đã có kinh nghiêm nuôi rất nhiều loại gia súc, gia cầm như heo, bò, vịt, gà. Tuy nhiên, các mô hình này đều không hiệu quả như kỳ vọng vì giá cả bấp bênh, đầu ra không ổn định. Năm 2005, trong một lần tham quan mô hình nuôi cá sấu trong chuồng tại TP.HCM, ông Ba nhìn thấy tiềm năng và hiệu quả của mô hình này nên quyết tâm đầu tư nuôi.



Với số vốn 100 triệu đồng ban đầu, ông Ba cho xây dựng 25 chuồng xi măng kiên cố trên diện tích đất 2.500 m2. Tuy nhiên, vui nuôi đầu tiên này, ông Ba đã lỗ nặng khi 400 con cá giống đầu tiên hao hụt tới hơn 50%. May thay, thất bại ngay từ đầu không khiến ông nản lòng mà còn làm ông càng quyết tâm, học hỏi kinh nghiêm qua sách vở, Internet. Vì vậy, ở vụ thứ 2, ông Ba quyết định tiếp tục duy trì mô hình này nhưng với phương thức mới. Ông Ba thiết kế lại chuồng trại sao cho có nhiều ánh nắng hơn, trong chuồng có ao nước sạch để cá bơi lội. Nguồn nước ao được luân chuyển mỗi ngày để đảm bảo sạch và vệ sinh.

Về thức ăn, ông Ba chọn nguồn thức ăn cho cá chỉ toàn cá rô phi và đầu gà công nghiệp. Đây là những thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao nhưng lại rẻ tiền, dễ bảo quản: "Cá rô phi thích hợp với cá sấu dưới 12 tháng tuổi. Còn với cá 12 tháng trở lên cho ăn đầu gà với giá chỉ khoảng 9.000 đồng/kg. Cách nuôi này vừa ít tốn chi phí vừa giúp cá có sức đề kháng cao và mau lớn. Cứ 3 ngày tôi lại tự lái xe tải đi mua thức ăn cho cá", ông Ba tiết lộ.

Ông Bé Ba bên trại nuôi cá sấu của gia đình . Ảnh: Thanh Niên



Hiện nay, da cá sấu là một mặt hàng rất có giá trị trong ngành công nghiệp thời trang. Chúng được dùng để sản xuất những chiếc túi xách, ví da, thắt lưng, giày dép, va li… Đặc biệt, da bụng là phần giá trị nhất. Các sản phẩm từ da cá sấu đều là xa xỉ phẩm, được những người giàu có yêu thích.

Do đó, trong hoang dã, các sấu đang có nguy cơ tuyệt chủng vì sự săn lùng của con người. Riêng cá sấu hoa cà Crocodine porosus ở nước ta đang trở nên rất hiếm. Nuôi cá sấu vừa có thể giúp bảo tồn loài động vật hoang dã quý hiếm vừa mag lại nguồn lợi kinh tế khủng.



Mỗi năm, mô hình của ông Bé Ba xuất bán từ 800-1.000 con cá xấu, mỗi con từ 17-20 kg. Với giá bán 130.000 đồng/kg, ông Ba thu lãi khoảng 1 tỉ đồng. Thậm chí, năm 2018, nhờ giá cao mà ông Ba thu tới 1,2 tỉ đồng.

Kỹ thuật nuôi cá sấu như thế nào?



Mô hình nuôi cá sấu cho lãi khủng nhưng muốn thành công, người nuôi cần dày công nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm thực tế về tập tính sống, khả năng tăng trưởng và những yếu tố khác của cá.



Về chuồng nuôi, do cá sấu là động vật hoang dã nên chuồng trại phải được bao chắn thật kiên cố. Nêu xây chuồng xi măng và căng lưới thép chia làm 2 khu riêng biệt sấu lớn và sấu nhỏ vì cá sấu là loài rất hung dữ, con nhỏ rất sợ những con lớn, nếu nuôi chung sấu lớn sẽ dành hết thức ăn của sấu nhỏ.

Loài bò sát khổng lồ này không có thân nhiệt nhất định mà có thể tự điều tiết thay đổi phù hợp theo môi trường nhưng sự thay đổi này có giới hạn, nhiệt độ thích hợp cho chúng từ 28-30 độ C.

Vì vậy, chuồng nuôi cá sấu phải hội đủ 3 điều kiện: Có ao nước dốc thoai thoải, có chỗ nằm phơi nắng và có bóng mát. Ao nước xây bằng xi măng sâu từ 1-1,2 m, khoảng sân xi măng để sấu nằm phơi nắng và khoảng đất trồng cây tạo bóng mát có diện tích mặt đất tạo độ ẩm. Chúng trầm mình dưới nước là để làm giảm thân nhiệt và nằm phơi nắng là để tăng thân nhiệt. Ngoài tác dụng làm hạ thân nhiệt, ao nước còn là môi trường để cá sấu giao phối và giúp bảo vệ mắt cá sấu vì khi lên cạn giác mạc chúng rất dễ bị khô.

Trong quá trình nuôi nhốt phải chú ý đến vấn đề nhiệt độ môi trường như trên và cả việc vệ sinh chuồng trại để phòng tránh bệnh tật cho cá. Tốt nhất là nên rửa chuồng, thay nước mỗi ngày một lần.

Nuôi cá sâu không chỉ giúp bảo tồn loài động vật quý hiểm mà còn đem lại thu nhập rất cao. Ảnh: Thanh Niên



Bên cạnh chuồng trại thì thức ăn cũng là một yếu tố rất quan trọng, quyết định thành công của mô hình. Tốc độ tăng trưởng của cá phụ thuộc hoàn toàn vào thức ăn. "Bình quân, cá sấu sau khi sinh đến khoảng 24 tháng sẽ đạt trọng lượng từ 25-30 kg/con. Công thức cho ăn được áp dụng theo tỷ lệ 1/3, nghĩa là cứ 3 kg cá sẽ được ăn 1 kg đầu cá hay đầu gà. Cứ 2-3 ngày mới cho chúng ăn một lần", ông Bé Ba cho biết.



Ngoài 2 loại thức ăn như ông Ba gợi ý, bà con có thể cho cá sấu ăn các loại cá biển, đây là thức ăn rẻ tiền nhất và dễ kiếm với những khu vực gần biển. Các loại cá trau tráu, cá nục, bạc má... đều rất phù hợp.



Ngoài nuôi cá sấu thương phẩm, nuôi sinh sản bán giống cũng là một hướng đi tiềm năng mà nhiều hộ đang áp dụng. Khi cá sấu trưởng thành thì bắt con đực và con cái nhốt riêng vào một chuồng để ghép cặp. Nhìn dáng bên ngoài rất khó phân biệt sấu đực, cái nhất là lúc còn nhỏ. Cách hay nhất là khám bộ phận sinh dục bằng cách cột chặt và đặt sấu nằm ngửa. Cá sấu nhỏ khi ấn tay dưới lỗ huyệt và đẩy đuôi sấu cong lên, nếu con đực dương vật sẽ lộ ra ngoài. Đối với sấu lớn, ấn ngón tay vào trong lỗ huyệt và di động qua lại, nếu con đực ngón tay sẽ chạm chiều dài dương vật bên dưới da.



Cá sấu là loại động vật hoang dã tuy nhiên sống trong môi trường chăn nuôi với số lượng lớn khiến chúng cũng có thể mắc một số bệnh như thấp khớp, tiêu chảy, nhất là các bệnh do một loại ký sinh trùng gây ra. Các tuyến trùng này đục thành những đường ngầm ở bên trong lớp vảy bụng, sau đó bề mặt các đường ngầm này bong ra tạo thành những đường lõm ngoằn ngoèo khiến bộ da mất hết giá trị.

Việc chẩn đoán và trị bệnh cho cá sấu cũng rất khó khăn do chúng là loài vật rất hung dữ. Cách tốt nhất để phòng bệnh cho cá sấu là cung cấp thức ăn vệ sinh, giữ nước sạch, để chuồng trại khô ráo đảm bảo vệ sinh. Thỉnh thoảng rút cạn nước, phơi đáy ao dưới ánh sáng mặt trời để diệt mầm bệnh. Sau mỗi lần cho sấu ăn, nên thu dọn thức ăn thừa và phân.



Tuy nổi lên từ lâu nhưng đến nay nuôi cá sấu hiện nay còn là một nghề khá mới mẻ đối với các hộ dân, vì vậy những hiểu biết về cá sấu vẫn còn rất hạn chế. Các hộ chăn nuôi chủ yếu là học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đây là một mô hình rất hay và đáng thử tuy nhiên bà con cần lưu ý trước khi nuôi phải đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định.

Kiều Đỗ