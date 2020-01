Nutrimilk nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu được tín nhiệm 2020

Với cam kết đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, Nutrimilk mang đến những giải pháp dinh dưỡng chất lượng, bổ dưỡng, tốt cho Sức Khỏe người tiêu dùng.

Ngày 09/01/2020 tại Tp.HCM diễn ra buổi lễ tôn vinh Thương hiệu được tín nhiệm - Sản phẩm, dịch vụ đảm bảo chất lượng cao 2020 cho 72 doanh nghiệp tiêu biểu trong nước. Thương hiệu sữa Nutrimilk của Alcofood là một trong số những doanh nghiệp nhận được giải thưởng Top 10 Thương hiệu được tín nhiệm 2020.

Đại diện Công ty Alcofood Nutrimilk nhận giải

Chia sẻ với chúng tôi, đại diện công ty cho biết “Nutrimilk đặt mục tiêu an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, mong muốn mang đến cho cộng đồng và xã hội lợi ích sức khỏe về thể chất và trí tuệ. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm công ty sử dụng nguồn nguyên liệu ngoại nhập từ Mỹ, Úc, New Zealand… không ngừng đầu tư nghiên cứu để cho ra những sản phẩm tốt nhất phù hợp với thể trạng người Việt. Được sản xuất trên dây truyền thiết bị hiện đại khép kín áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế Iso 9001:2015. Chính vì vậy Nutrimilk không ngừng nỗ lực và cam kết mang đến cho người tiêu dùng đầy đủ và trung thực về sản phẩm một cách tối ưu nhất để an tâm, hài lòng, tin tưởng sử dụng sản phẩm của Nutrimilk.

Trong quá trình hình thành và phát triển Nutrimilk đang mạnh dạn đổi mới trở thành doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho cộng đồng kinh tế Việt Nam nói chung và ngành thực phẩm nói riêng. Để doanh nghiệp không những nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng, cơ quan ban ngành tôn vinh ghi nhận bằng những giải thưởng, chứng nhận danh giá mà còn là niềm tự hào của thương hiệu công ty”.

Hình ảnh sản phẩm tiêu biểu của công ty

Góp mặt trong Top 10 Thương hiệu được tín nhiệm 2020 lần này là động lực để Nutrimilk cố gắng hơn nữa, không phụ sự tin tưởng của đối tác, khách hàng và người tiêu dùng.

Thuận Nguyễn