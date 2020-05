Ổ dịch COVID-19 đầu tiên ở Vũ Hán được phát hiện sau gần 1 tháng dỡ lệnh phong tỏa

Người đầu tiên được phát hiện là nam bệnh nhân 89 tuổi. Đây cũng là ca nhiễm đầu tiên của Vũ Hán sau khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa từ gần 1 tháng trước. Bệnh nhân chưa từng rời khỏi khu nhà sinh sống ở quận Đông Tây Hồ kể từ Tết Nguyên đán hồi cuối tháng 1 năm nay. Theo các quan chức y tế tại Vũ Hán, hàng trăm trường hợp không có triệu chứng trên địa bàn đang được theo dõi sát sao.

Tại khu nhà nơi cụ ông sinh sống, 20 ca nhiễm được xác nhận. Theo các chuyên gia, ca nhiễm mới chủ yếu xuất phát từ lây nhiễm cộng đồng trước đây. Sau ca nhiễm mới, giới chức y tế đã xét nghiệm đối với cư dân khu nhà và phát hiện thêm 5 ca không có biểu hiện bị bệnh lẫn các triệu chứng.



Được biết, 5 ca nhiễm mới COVID-19 được phát hiện ở Vũ Hán đều sống chung trong 1 khu dân cư và liên quan tới nam bệnh nhân 89 tuổi trên. Các bệnh nhân này đều được xếp vào diện không triệu chứng. Cả 5 người đã được đưa tới bệnh viện để theo dõi và điều trị.

Đến nay, chỉ sau 3 ngày, ca bệnh cộng đồng này đã lây sang cho khoảng 15 người liên quan đến 2 tỉnh, trong đó có thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm.



Tính đến sáng 11/5 theo giờ Việt Nam, Trung Quốc ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở nước này lên 82.901 với 4.633 ca tử vong (không tăng thêm ca nào).



Đáng lưu ý, trong số 14 ca nhiễm mới thì có đến 11 ca đều tập trung ở TP Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, các nhà chức trách đã tiến hành phong tỏa thành phố này.

Theo đó, người dân ở đây được yêu cầu ở yên trong nhà, mỗi gia đình chỉ được cử 1 thành viên để ra ngoài mua nhu yếu phẩm. Ngoài ra, các cộng đồng dân cư tự thiết lập các tổ tự quản và trạm kiểm soát nhằm kiểm tra lượng người ra vào.



Các hệ thống tàu lửa dừng hoạt động đến hết 31/5. Các tụ điểm giải trí và ăn uống đông người và các phương tiện công cộng khác dừng hoạt động đến khi có thông báo mới.



Ở những nơi còn lại ở Trunng Quốc, hôm 8/5 chính phủ nước này cho biết sẽ dần mở cửa trở lại các địa điểm vui chơi giải trí như rạp chiếu phim, bảo tàng; tuy nhiên các biện pháp giãn cách xã hội vẫn áp dụng nghiêm túc.



