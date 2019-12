Ô nhiễm không khí báo động: 13 bộ ngành họp khẩn tìm giải pháp

Mới đây, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã phát đi thư mời họp về các giải pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí Hà Nội và TP.HCM gửi Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ban ngành như: Bộ Công thương , Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế , UBND và Sở Tài Nguyên - Môi trường TP Hà Nội, UBND và Sở Tài Nguyên - Môi trường TP.HCM.

Trong tuần qua, ô nhiễm không khí ở Hà Nội có xu hướng tăng

Được biết, cuộc họp sẽ diễn ra vào chiều mai 19/12 để trao đổi, thảo luận về tình hình thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; phối hợp xác định nguyên nhân và đưa ra các biện pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí tại các thành phố lớn.

Cuộc họp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì diễn ra trong bối cảnh thời gian vừa qua, tình hình chất lượng môi trường không khí tại các đô thị lớn như TP Hà Nội và TP.HCM lên tục ở mức kém và rất kém, thậm chí đáng nguy hại đến mức báo động. Mặc dù các bộ, ngành và UBND địa phương đã triển khai một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng môi trường không khí nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn có chiều hướng gia tăng cả về không gian và thời gian khiến dư luận hết sức lo ngại.

Liên quan đến vấn đề ô nhiễm không khí , vừa qua, Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đã đưa ra các khuyến nghị, hướng dẫn người dân tự bảo vệ, chăm sóc Sức Khỏe tại cộng đồng, phòng tránh tác hại ô nhiễm không khí.

Theo đó, mọi người dân nên hạn chế các chương trình vận động, tập thể dục ngoài trời. Nếu có việc phải ra ngoài thì mang theo khẩu trang, áo chống bụi. Khi ở nhà thì nên hạn chế mở cửa. Người có sức khỏe kém hoặc các bệnh về hô hấp, người cao tuổi, phụ nữ mang thai , trẻ em không đến các khu vực được cảnh báo có chất lượng không khí kém, hạn chế ra ngoài, vệ sinh mắt, mũi, cổ họng bằng các dung dịch vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, người dân nên trồng thêm cây xanh có chức năng lọc không khí xung quanh nhà như cây tùng tuyết, cây sống đời, cây họ cam quýt, cây lan ý, cây trầu bà…

Kiều Đỗ (t/h)