Ô nhiễm không khí tới mức ở trong nhà cũng 'dính' bệnh vì những sai lầm phổ biến này

Đặc biệt, lượng bệnh nhân nặng, đặc biệt là người mắc bệnh hô hấp mãn tính có xu hướng cao. Qua theo dõi nhận thấy khả năng hồi phục của các bệnh nhân cũng kém hơn, điều này cho thấy sức đề kháng của người bệnh ngày càng giảm dần.

Các loại máy lọc không khí chưa được chứng minh về hiệu quả



Bên cạnh đó nhiều gia đình còn có thói quen đun bếp than hay sử dụng dung dịch tẩy rửa hóa chất làm sạch... các mùi này lẫn với không khí khiến tình trạng ô nhiễm trong nhà trầm trọng hơn.



Trước thực trạng này, người dân hết sức băn khoăn về các giải pháp làm sạch không khí trong nhà. Theo các chuyên gia, những căn nhà đã xây dựng lâu năm nên được bảo dưỡng, sửa chữa để tránh việc lớp vữa trên tường, nền nhà bị bong tróc, rơi ra, kèm theo nấm mốc gây bụi bẩn, hại cho sức khỏe.



Cần chú ý tới không gian các phòng trong nhà, đặc biệt là gian bếp và nhà tắm cần được thoáng khí. Không nên vì quá tiết kiệm diện tích mà thiết kế nhà bếp quá hẹp để tránh trường hợp đun bếp trong nhà dẫn tới ngạt khí. Không sử dụng bếp than, bếp củi đặc biệt trong những ngày hanh khô, ô nhiễm bụi mịn.

Trông nhiều cây xanh trong nhà để thanh lọc không khí



Người có thói quen hút thuốc cũng cần tránh hút thuốc trong nhà bởi khói thuốc có thể bám vào các vật dụng trong nhà rất lâu. Đó là chưa kể nguy cơ các thành viên khác trong gia đình hít phải khói thuốc cũng độc hại chẳng kém người trực tiếp hút.

Thời gian gần do tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài nên nhiều gia đình nghĩ tới việc dùng các loại máy lọc không khí, đặc biệt gia đình có trẻ nhỏ hay người già. Hầu hết các loại máy lọc không khí đều được quảng cáo có khả năng lọc sạch bụi, loại trừ bụi mịn, bảo vệ sức khỏe.



Tuy nhiên, theo bác sĩ Hồng, chưa thể đánh giá chính xác về hiệu quả của các loại máy này. Rất nhiều loại máy không có hướng dẫn chi tiết riêng như máy công suất bao nhiêu, mỗi lần lọc được bao nhiêu không khí, sử dụng trong diện tích bao nhiêu...



Để an toàn và đảm bảo hiệu quả hơn, người dân nên đặt một số loại cây cảnh như nha đam, thường xuân, dây nhện, trầu bà... ở trong nhà và văn phòng làm việc. Các loại cây này có tác dụng thanh lọc không khí và giảm thiểu ô nhiễm trong nhà.

Hạn chế việc đốt nhiều vàng mã, giấy và than tổ ong để giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng bởi không khí ô nhiễm.

Mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin, rau xanh, hoa quả, uống nhiều nước để giúp cơ thể tăng sức đề kháng, miễn dịch, giúp cơ thể loại bỏ độc tố, chống lại bệnh tật.

Your browser does not support HTML5 video.

Hít thở không khí ô nhiễm độc hại không khác gì hút thuốc lá. Video: VTC