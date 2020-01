Ô nhiễm môi trường: Nguyên nhân chính gây bệnh của thế kỷ XXI

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng bởi các chất thải độc hại của nhà máy dẫn đến các bệnh hô hấp mãn tính. Hiên nay Việt Nam chiếm vị trí hàng đầu thế giới về tỷ lệ tử vong do các bệnh như hen suyễn. hen suyễn thường xảy ra ở những người sống gần các nhà máy, xí nghiệp và các khu công nghiệp, tại các vùng phụ cận lưu trữ các chất thải độc hại. Các chuyên gia cho rằng, các doanh nghiệp luyện kim gây ra mối nguy hiểm lớn nhất đối với hệ hô hấp của con người. Cần phải biết rằng ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến trẻ em nhiều hơn so với người lớn. Tỷ lệ phát triển của bệnh hen suyễn ở trẻ em là cao gấp đôi so với người trưởng thành.