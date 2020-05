Vạch trần thủ đoạn tinh vi của ổ nhóm trộm xe máy SH liên tỉnh mới bị triệt phá

Mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý ổ nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy SH liên tỉnh với số lượng lớn.

Trước đó, hồi đầu tháng 3/2020, qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy phát hiện một ổ nhóm đối tượng có dấu hiệu trộm cắp tài sản trên địa bàn với số lượng lớn. Ngay lập tức đơn vị đã thành lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm này. Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) bố trí 2/3 quân số xuống phường Yên Hòa và Trung Hòa để tăng cường lực lượng, phối hợp với công an các phường bố trí các chốt mật phục trên nhiều tuyến đường, kết hợp với các tổ tuần tra cơ động khép kín địa bàn trong các khung giờ cao điểm.

Ngày 26/4 vừa qua, ban chuyên án đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy số lượng lớn, bắt giữ Nguyễn Quang Trọng và Nguyễn Hữu Duy (đều sinh năm 2002, trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn , Hà Nội).

Chân dung 2 đối tượng chuyên trộm cắp xe SH liên tỉnh. Ảnh: ANTĐ

Cụ thể, khoảng 9h cùng ngày, Trọng điều khiển xe máy Honda Wave màu đỏ BKS 99D1-355.52 di chuyển từ thôn xã Kim Lũ (Sóc Sơn, Hà Nội) đến đón Duy ở nhà nghỉ "Không Tên" ở thôn xã Xuân Thu. Khi đi, Trọng mang theo 1 vam phá khóa và 1 tay công hình chữ L, cả hai chở nhau tới khu vực quận Cầu Giấy tìm xe SH của người dân sở hở để trộm cắp.

Đến khu vực đường Trung Kính thuộc phường Trung Hòa, nhóm đối tượng phát hiện chiếc xe máy SH màu trắng BKS 29V3-250.86, dựng trước cửa nhà số nhà 141 mà không có người trông giữ.

Lúc này, Duy điều khiển xe máy Wave dừng sát lề đường để cảnh giới, còn Trọng đi đến chỗ chiếc xe SH phá khóa ổ điện bằng tay công hình chữ L và vam phá khóa. Xong xuôi, Trọng dắt xe lùi ra ngoài đường Trung Kính. Lúc này tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Trung Hòa mật phục bắt quả tang.

2 đối tượng trộm cắp và tang vật của vụ án. Ảnh: ANTĐ

Lien quan đến sự việc, Đại tá Dương Văn Hiếu - Trưởng công an quận Cầu Giấy cho biết, tại cơ quan chức năng, Duy và Trọng khai nhận đã cùng nhau thực hiện 8 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Đống Đa của Hà Nội và địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Được biết, hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh khai thác mở rộng, thu giữ tang vật của vụ án.

Bẻ khóa lấy trộm xe SH chỉ trong 3 giây

Kiều Đỗ (t/h)