Đây là 3 lý do buộc bạn khi ở trong nhà cũng phải thoa kem chống nắng

Trên thực tế, đa phần mọi người nghĩ rằng chỉ cần dùng kem chống nắng mỗi khi ra ngoài hay khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời… Tuy nhiên, đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm. Theo bác sĩ da liễu , ngay khi ở trong nhà hay trời râm mát, tia UV vẫn hoạt động mạnh mẽ và có tác động gây hại đến làn da chúng ta. Hơn nữa, tác dụng của kem chống nắng không chỉ dừng lại ở việc chống lại tia cực tím, ánh nắng mặt trời, nó còn giúp làn da chống lại các tác nhân gây hại khác như:

Ánh sáng xanh

Ánh sáng được chia thành hai nhóm: ánh sáng vô hình và ánh sáng hữu hình. Trong đó, tia UVA và UVB là ánh sáng vô hình. Ánh sáng xanh được xếp vào nhóm ánh sáng hữu hình. Ánh sáng xanh xuất hiện ở khắp mọi nơi từ ánh nắng mặt trời cho đến các thiết bị đèn LED như màn hình máy tính, điện thoại.

Chuyên gia thẩm mỹ cho rằng, việc dành ra 4 ngày làm việc trước máy tính, mỗi ngày tám tiếng sẽ tương ứng với việc làn da tiếp xúc với ánh nắng gắt trong vòng 20 phút. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, ánh sáng xanh thúc đẩy quá trình oxy hóa ở da. Nó có khả năng xuyên đến lớp hạ bì – nơi có collagen và elastin. Điều này góp phần phá hủy collagen và elastin, thúc đẩy quá trình lão hóa da, da trở nên nhăn nheo và chảy xệ.

Ánh sáng xanh ảnh hưởng lớn đển làn da và chất lượng giấc ngủ

Bên cạnh việc thúc đẩy quá trình lão hóa, ánh sáng xanh còn gây ra hiện tượng tăng sắc tố da. Đây là nguyên nhân dẫn đến những vấn đề về da như nám, tàn nhang, xỉn màu; thậm chí là những vết thâm sẹo khó lành hơn.

Do đó, kem chống nắng sẽ có tác dụng bảo vệ làn da khỏi tác động tiêu cực của ánh sáng xanh ở khắp mọi nơi, kể cả trong phòng kín.

Tia UV có khả năng xuyên qua kính

Tia UV (hay còn gọi là tia tử ngoại, tia cực tím…) là bước sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn bước sóng của ánh sáng nhìn thấy nhưng lại dài hơn bước sóng của tia X. Phổ của tia UV được chia thành 3 loại UVA, UVB, UVC. Trong đó, tia UVA và UVB là 2 loại tia cực tím có tác động tiêu cực nhất đến Sức Khỏe và làn da.

Tia UV có khả năng xuyên qua cửa kính và rèm cửa

Khi chúng ta ở trong nhà (phòng) có cửa kính có thể ngăn được các tí UVB (320-280 nm) nhưng vẫn cho phép tia UVB đi qua. UVA có bước sóng dài, có thể xuyên qua rèm rồi tác động lên da. Tia UVA có thể xuyên qua lớp biểu bì của da và tiến đến lớp hạ bì. Đây là nguyên nhân, dù chúng ta có ở trong nhà nhưng da vẫn gặp phải tình trạng lão hóa, chảy xệ, mất độ đàn hồi nếu không sử dụng kem chống nắng.

Việc phơi nhiễm tia UV trong thời gian dài, nếu nhẹ thì sẽ gây bỏng rát, xuất hiện tàn nhang và nếp nhăn trên da. Nặng hơn có thể gây lão hóa, tích tục melanin bất thường dưới da dẫn đến ung thư da. Một trong những biện pháp chủ động phòng tránh khỏi ảnh hưởng của tia UV đó là bôi kem chống nắng kể cả khi không ra ngoài.

Tia UV từ ánh sáng nhân tạo

Với việc phát ra tia UV (bao gồm cả UVC) trong cơ chế tạo sáng, đèn huỳnh quang chỉ an toàn khi bề mặt phosphor phủ bên trong của bóng hoàn toàn không bị nứt, rạn. Nếu xuất hiện một vài vết nứt rạn trên bóng cũng làm lọt tia UV sẽ gây hại đến làn da và mắt.

Bóng đèn khi rạn có thể gây phát tán tia UV

Do đó, khi những vết nứt rạn trên bóng đèn khó quan sát bằng mắt thường sẽ gây ra tác động tiêu cực tới làn da, gây ra hiện tượng lão hóa da nếu chúng ta không sử dụng kem chống nắng ngay cả khi ở trong nhà.

Việc thoa kem chống nắng cho da đều đặn mỗi ngày là rất cần thiết. Tuy nhiên, chị em cần lựa chọn loại kem chống nắng phù hợp với thể trạng da để thoa trong nhiều ngày liền không hình thành mụn. Nên dùng kem chống nắng vừa chống được ánh sáng xanh, vừa chống được tia cực tím hiệu quả.

Cách thoa lại kem chống nắng đúng cách. Nguồn: Nhu Quynh - Skin Expert

Như Quỳnh (t/h)