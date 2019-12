Oan hồn báo mộng tố giác con trai đánh chết bố rồi chôn xác dưới cái hố gần nhà

Oan hồn báo oán

Khi vụ việc xảy ra chẳng ai nghi ngờ về sự mất tích bí ẩn của nạn nhân và sự thật vụ án chỉ được phơi bày khi sự ám ảnh tội lỗi ngày càng lơn dần trong tâm trí người con trai thứ khi đó mới vừa trọn 15 tuổi.

Theo cơ quan công an tỉnh Đắc Lắc, ngày 16/7/2011, đơn vị nhận được tin người dân cho biết, Dương Quang Thế Biê (15 tuổi, trú tại buôn Jung, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, Đắc Lắc) đi làm thuê ở TP Hồ Chí Minh gọi điện về báo cho mẹ rằng, cậu ta nằm mơ thấy bố là ông Dương Quang Quý (SN 1971) hiện về bảo phải báo cho mẹ hãy cẩn thận không sẽ bị anh ruột của Thế Niê là Dương Quang Y Quên Niê (SN 1993) đánh chết. Khi bà H’Dư Niê (mẹ Thế Niê) hỏi tại sao lại như vậy thì cậu con trai mới nói rằng, bố báo mộng báo rằng chính Quên Niê là người đánh đánh chết ông rồi chôn xác xuống dưới một cái hố ở gần nhà.

Ông Quý mất tích suốt 1 năm nhưng không ai hay biết chuyện gì đã xảy ra

Ban đầu nghe chuyện thì thấy có vẻ hoang đường nhưng cơ quan chức năng vẫn quyết định xuống điều tra vì trước đó đã nhận được tin báo ông Dương mất tích từ gia đình. Qua xác minh xác định, vợ chồng ông Quý – bà H’Dư Niê có 3 người con. Con đầu là Y Quên Niê, con thứ là Thế Niê và con út là Dương Quang Vinh Niê (SN 2005). Thời mới lấy nhau, gia đình ông Quý sống ở buôn Jung nhưng đến năm 2008 thì chuyển lên buôn Ta Ly, xã Ea Sol, H. Ea H’leo, Đắc Lắc ở vì trên có có rẫy của gia đình

Thông thường ở nhà chỉ có ông Quý và các con vì bà H’Dư Niê thường đi làm xa. Ở nhà, ông Quý có tật xấu là hay uống rượu, đánh chửi vợ con. Vào giữa tháng 3/2010, không hiểu vì lý do gì mà căn nhà trên rẫy của vợ chồng ông xảy ra hỏa hoạn. Cũng từ đó ông Quý biệt tăm, gia đình tìm kiếm nhiều ngày không thế. Một số người bên ngoài đồn thổi, ông Quý đốt nhà, ôm tiền rồi bỏ theo gái…

Trong quá trình xác minh thông tin, cơ quan điều tra nhận định có khả năng đây là một vụ án giết người có thật. Các đơn vị đã phối hợp với nhau để cùng tiến hành kiểm tra, tìm kiếm tung tích nạ nhân. Sau đó Công an phát hiện dấu vết ở miệng hố cách nhà rẫy khoảng 8m có dấu hiệu bất thường. Khi đào lên thì phát hiện xác người ở bên dưới. Ngay lập tức một tổ pháp y được huy động đến. Kết quả xác định nạn nhân chính là ông Quý.

Hé lộ tội ác

Theo kết luận khám nghiệm pháp y, nạn nhân Dương Quang Quý bị vật nặng tác động gây vỡ xương hàm mặt bên phải dẫn đến choáng, mất máu và tử vong. Ngày 22/7/2011, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khỏi tố vụ án hình sự để điều tra tiếp. Từ các bằng chứng thu được tại hiện trường, Công an triệu tập Quên Niê về trụ trở làm việc. Kẻ ác độc này đã thừa nhận tội ác của mình.

Tại trụ sở cảnh sát Quên Niê khai, vào giữa tháng 3/2010, ông Quý đi uống rượu về say xỉn và đánh đập Quên Niê. Tiếp sau đó vài hôm, sau khi uống rượu say, ông Quý về nhà rẫy ngủ. Y Quên Niê bèn rủ Thế Niê đánh bố. Nỗi uất hận về người bố “không ra gì trao dâng”, hai anh em thực hiện kế hoạch đánh người sinh thành ra mình.

Y Quên Niê cầm một cây gỗ dài khoảng 1m làm hung khí. Sau đó Thế Niê giật màn xuống trùm lên người bố, Quên Nia liền vung gập đập liên tiếp vào mặt khiến ông Quý bất tỉnh.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân xấu số

Xong việc, cả hai anh em chạy sang nhà hàng xóm chơi và một lúc say mới quay về nhà. Lúc này, trên giường ông Quý đã hồi tỉnh và ngồi dậy vùng vẫy thoát ra khỏi cái mình. Thế bố thức tỉnh, Y Quên Nie bảo với em trai tiếp tục đánh bố nhưng Thế Niê không dám.

Thấy vậy, Quên Niê vớ lấy cây gậy rồi chạy đến đập thêm mấy nhát nữa vào đầu bố khiến ông ngã xuống giường. Đánh xong, hai anh em bỏ mặc bố rồi chạy sang nhà hàng xóm ngủ. Sáng hôm sau quay về thấy bố đã chết cả hai kéo thi thể ra cái hố dùng ủ lúa của gia đình rồi đẩy xác xuống và lấp đất. Sau đó, cả hai quay vào nhà dắt xe máy ra và phóng lửa đốt.

Tiếp đó Quên Niê chở Thế Niê đến một cái đầm nước cách nhà khoảng 1km rồi đẩy xe xuống phi tang. Xong xuôi đâu đấy, hai anh em quay lại nhà thì gặp mẹ đi làm về. Quên Niê nói với mẹ, bố đốt nhà và bỏ đi theo gái. Bà H’Dư Niê tin lời con trai nên không ý kiến gì nữa.

Về phần Thế Niê, do bị anh trai dọa nên không dám kể với ai. Để tránh sự khống chế của anh, y đã bỏ vào TP Hồ Chí Minh làm việc. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh về tội ác khiến Thế Niê không thể sống thanh thản được. Ngay cả trong giấc mơ Thế Niê cũng gặp người bố xấu số, thế là anh quyết định gọi điện về nói với mẹ để sự thật được phơi bày.

