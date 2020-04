Ốc Thanh Vân bức xúc lên tiếng khi bị tố dựa hơi Mai Phương để đánh bóng tên tuổi

Bị tố dựa hơi bạn thân để PR

Ốc Thanh Vân là một người bạn thân thiết, luôn sát cánh bên cố diễn viên Mai Phương trước và trong hành trình kiên cường chữa trị bệnh ung thư. Khi biết Mai Phương bị bệnh, Ốc Thanh Vân đã từ bỏ công việc, kêu gọi đồng nghiệp, bạn bè ủng hộ và giúp đỡ Mai Phương. Đến tận khi cố diễn viên nhắm mắt xuôi tay, Ốc Thanh Vân cũng luôn ở bên túc trực, lo lắng chu toàn cho tang lễ và thậm chí chăm lo cho cả bé Lavie, con gái cố nghệ sĩ. Nhiều người không khỏi cảm động trước tình bạn đẹp của hai nữ diễn viên, trân trọng mối tri kỷ đáng quý của Ốc Thanh Vân và Mai Phương trong giới showbiz vốn hay có nhiều thị phi.

Thế nhưng, mới đây mộ trang mạng xã hội về giới showbiz đã đăng bài chỉ trích Ốc Thanh Vân, nói rằng cô chỉ mượn câu chuyện của Mai Phương để đánh bóng tên tuổi. Fanpage này đưa ra những thông tin về cuộc sống riêng tư của nữ diễn viên với lời lẽ khó nghe: "Cắt tóc vì nhớ bạn hay để PR tiệm tóc, chia sẻ nỗi buồn bạn mất nhưng không quên lồng ghép các sản phẩm quảng cáo sản phẩm cho cửa hàng của mình... Nhận nuôi con bạn vì thương bạn, xót cháu hay vì tiền..."

Fanpage này cũng nói rằng cô là người xấu, hỗn láo với cha mẹ. Thậm chí, nguồn tin này nói rằng Ốc Thanh Vân là người đứng sau đoạn clip tố mẹ của Mai Phương bạo hành con gái, kích động fan... đe dọa cha mẹ Mai Phương khiến ông bà không dám về nhà và gây nên những thị phi gây mẫu thuẫn gia đình của cố diễn viên.

Ốc Thanh Vân khẳng định là tin đồn bịa đặt

Trước những thông tin này, Ốc Thanh Vân đã nhanh chóng phản ứng, tỏ ra tức giận và khẳng định những lời tố cáo trên là bịa đặt, thiếu căn cứ, tạo ra nhằm mục đích 'câu like' để tấn công cô. Nữ diễn viên đã chia sẻ nỗi bức xúc sau những tin đồn thất thiệt về bản thân như sau:

"Có người đang dẫn dắt câu chuyện này, giựt dây để đẩy mọi chuyện sang hướng họ muốn và nhắm vào tôi.

Tôi viết không phải để gây chuyện mà để họ nên dừng lại. Có thể nhìn một mắt, có thể nghe một tai, nhưng một là im lặng hai nói cho đủ, cho đúng. Tạo nghiệp, ắt sẽ gánh nghiệp. Mạng xã hội không phải là nơi muốn nói gì thì nói. Mạng ảo, nhưng hậu quả là thật và Pháp luật tồn tại.

Xin cảm ơn mọi người đã đọc và càng cảm ơn nếu mọi người cùng report để điều này không còn nữa. Tôi biết sau chia sẻ họ sẽ tiếp tục chửi rủa nhưng vẫn tin vào những điều tốt đẹp và thiện lương trong con người mình cũng như điều đẹp đẽ đó trong tâm hồn những người tốt xung quanh tôi".

Ốc Thanh Vân cũng đính kèm nội dung của Nghị định 15/2020/NĐ-CP từ Chính phủ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/4, theo đó pháp luật sẽ can thiệp với những hành vi xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, thông tin giả mạo... được đăng tải trên mạng xã hội.

Sau chia sẻ của nữ diễn viên, cô nhận được nhiều lời an ủi, động viên của bạn bè đồng nghiệp và công chúng. Người hâm mộ cũng kêu gọi báo cáo trang fanpage showbiz đưa ra những thông tin tiêu cực, đồn đoán về Ốc Thanh Vân.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Cái kết đẹp cho chiếc váy cố nghệ sĩ Mai Phương từng mặc lúc sinh thời

Chi Nguyễn (t/h)