Ốc Thanh Vân lên tiếng khi bị cư dân mạng hỏi chuyện không đưa bé Lavie sang chơi

Tính đến nay đã gần 1 tháng kể từ khi diễn viên Mai Phương qua đời, để lại con gái bé bỏng Lavie và bao nỗi tiếc thương trong lòng người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ. Trong thời gian này, bé Lavie, con gái cố diễn viên và bạn trai cũ Phùng Ngọc Huy đang được hai vú nuôi chăm nom, chờ tới ngày Ngọc Huy đón con sang Mỹ sinh sống. Những người bạn thân thiết với cố diễn viên cũng thwofng xuyên đưa Lavie sang nhà chơi, chăm sóc chu đáo cô gái nhỏ.

Tuy nhiên, cư dân mạng cũng nhanh chóng để ý rằng Ốc Thanh Vân - đồng nghiệp và là bạn thân thiết với Mai Phương lại không đăng tải bất cứ hình ảnh hay tin tức về bé Lavie kể từ khi nữ diễn viên qua đời. Trong loạt ảnh chia sẻ 3 nhóc tỳ đang chơi đùa ở nhà, một số cư dân mạng đã vặn hỏi lý do Ốc thanh Vân không đón bé Lavie sang chơi hay việc không nói về cô bé trên MXH như trước.

Sau đó, Ốc Thanh Vân trả lời cô vẫn thường xuyên gặp bé Lavie và đón em sang nhà chơi, tuy nhiên cô hạn chế đăng ảnh vì lý do riêng. Nữ diễn viên tâm sự: "Thương lắm em à. Chỉ biết bù cho con bằng cách riêng thôi. Không gì thay thế được mẹ".

Trước đó, một trang mạng xã hội về giới showbiz đã đăng bài chỉ trích Ốc Thanh Vân, nói rằng cô chỉ mượn câu chuyện của Mai Phương để đánh bóng tên tuổi. Fanpage này đưa ra những thông tin về cuộc sống riêng tư của nữ diễn viên với lời lẽ khó nghe: "Cắt tóc vì nhớ bạn hay để PR tiệm tóc, chia sẻ nỗi buồn bạn mất nhưng không quên lồng ghép các sản phẩm quảng cáo sản phẩm cho cửa hàng của mình... Nhận nuôi con bạn vì thương bạn, xót cháu hay vì tiền..."

Về những tin đồn này, Ốc Thanh Vân tỏ ra vô cùng bức xúc và khẳng định những lời tố cáo trên là bịa đặt, thiếu căn cứ, tạo ra nhằm mục đích 'câu like' để tấn công cô. Do vướng phải tin đồn thất thiệt này, có lẽ việc hạn chế chia sẻ về Lavie cũng là cách nữ diễn viên tránh những lời bàn tán không hay về tình thương của cô dành cho Lavie và Mai Phương.

Ốc Thanh Vân là một người bạn thân thiết, luôn sát cánh bên cố diễn viên Mai Phương trước và trong hành trình kiên cường chữa trị bệnh ung thư. Khi biết Mai Phương bị bệnh, cô đã từ bỏ công việc, kêu gọi đồng nghiệp, bạn bè ủng hộ và giúp đỡ Mai Phương. Đến tận khi cố diễn viên nhắm mắt xuôi tay, Ốc Thanh Vân cũng luôn ở bên túc trực, lo lắng chu toàn cho tang lễ và thậm chí chăm lo cho cả bé Lavie, con gái cố nghệ sĩ.

