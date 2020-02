Olivia Culpo: Người phụ nữ nóng bỏng nhất hành tinh năm 2019 là ai?

Olivia Culpo là ai?



Sinh ngày 8/5/1992 tại Cranston, Rhode Island, Mỹ; Olivia Culpo được nhiều người biết đến sau khi đăng quang ở cuộc thi Hoa hậu Mỹ năm 2012 và trở thành Hoa hậu Hoàn vũ ( Sinh ngày 8/5/1992 tại Cranston, Rhode Island, Mỹ; Olivia Culpo được nhiều người biết đến sau khi đăng quang ở cuộc thi Hoa hậu Mỹ năm 2012 và trở thành Hoa hậu Hoàn vũ ( Miss Universe ) cùng năm đó. Cha mẹ của người đẹp đều là những nghệ sĩ âm nhạc người Hồi giáo. Olivia Culpo còn gây ấn tượng vì là một trong những hoa hậu hoàn vũ có chiều cao hạn chế nhất, cô cao 1m66 trong khi người thấp nhất là 1m70.



Sau khi dành vương miện Miss Universe, cô nàng bắt đầu xây dựng cho mình hình ảnh của một người phụ nữ độc lập, hiện đại và vô cùng quyến rũ. Do đó, cô nàng bắt đầu lấn sân sang các lĩnh vực người mẫu và fashionista. Người đẹp dần trở thành ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng Sau khi dành vương miện Miss Universe, cô nàng bắt đầu xây dựng cho mình hình ảnh của một người phụ nữ độc lập, hiện đại và vô cùng quyến rũ. Do đó, cô nàng bắt đầu lấn sân sang các lĩnh vực người mẫu và fashionista. Người đẹp dần trở thành ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội , là nguồn cảm hứng làm đẹp cho phụ nữ trên khắp thế giới với 4,1 triệu lượt theo dõi trên Instagram.



Bước sang tuổi 28, Olivia Culpo càng sở hữu thêm nhiều thành tựu đáng mơ ước. Mới năm ngoái, cô nàng vừa thiết kế một bộ sưu tập thời trang nữ cho nhãn hiệu bán lẻ nổi tiếng với bốn bảng quảng cáo ngay Quảng trường Thời đại. Bên cạnh đó, mỹ nhân sinh năm 1992 cũng đang tất bật với những dự án làm đẹp và phim ảnh trong tương lai.



Vì sao Olivia Culpo là hoa hậu Mỹ sexy nhất?



Dù cha mẹ là người Hồi giáo, không mấy mặn mà với việc người mẫu hay thi hoa hậu, thế nhưng Olivia Culpo vẫn quyết đi theo con đường mình đã chọn, luôn sẵn sàng liều mình thử sức với những vai trò mới. Sau khi hết nhiệm kỳ hoa hậu, cô nàng quyết định xây dựng cuộc sống mà bản thân trước đây chưa từng dám nghĩ đến. Người đẹp 9x theo đuổi phong cách thời trang táo bạo hơn, tích cực tham gia các sự kiện Dù cha mẹ là người Hồi giáo, không mấy mặn mà với việc người mẫu hay thi hoa hậu, thế nhưng Olivia Culpo vẫn quyết đi theo con đường mình đã chọn, luôn sẵn sàng liều mình thử sức với những vai trò mới. Sau khi hết nhiệm kỳ hoa hậu, cô nàng quyết định xây dựng cuộc sống mà bản thân trước đây chưa từng dám nghĩ đến. Người đẹp 9x theo đuổi phong cách thời trang táo bạo hơn, tích cực tham gia các sự kiện giải trí , đầu tư trang cá nhân của mình ngày càng phát triển để tăng độ "hot".



Mỹ nhân 28 tuổi quyết tâm đi du lịch khắp nơi, tự mình trải nghiệm và xây dựng hình ảnh gợi ảm, từng bước trở thành một ngôi sao của mạng xã hội. Người đẹp từng nhiều lần gây tranh cãi vì mặc đồ tắm cắt xẻ quá cao, lộ cả nửa bầu ngực trước ống kính. Trong mắt nhiều người, hình ảnh của Hoa hậu Hoàn vũ 2012 được cho là quá táo bạo, thậm chí phản cảm. Nhiều người nhận xét những tấm hình của Culpo chẳng khác gì một cô nàng gợi dục trong các chiến dịch quảng cáo mà cô nàng thực hiện.

Thậm chí, trong sự kiện ở Verona, Italy, 9x còn táo bạo mặc trang phục hở tới 80%. Người đẹp tự tin diện nội y phủ lớp lưới bên ngoài khiến không ít người đỏ mặt, một số chỉ trích cô khoe thân quá lố, không hợp hoàn cảnh. Người đẹp cũng từng tiết lộ bản thân rất nghiện khoe body, từng chụp ảnh khỏa thân nhiều lần, còn chụp hẳn một bộ ảnh trên tạp chí Sports Illustrated.

Dễ dàng thấy được, mỹ nhân sinh năm 1992 thường xuyên phối bikini với áo choàng dài khi đi tiệc và đi dạo phố. Cô nàng không ngại phô trương vòng một đầy đặn trong những bộ suit không nội y. Do đó, Olivia Culpo được người hâm mộ gọi là Hoa hậu Hoàn vũ sexy nhất lịch sử.

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Zing.vn.



Thùy Nguyễn (t/h)