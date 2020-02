BTS comeback với `ON`, chiêu đãi Fans toàn thế giới với hình ảnh MV và những bước nhảy mãn nhãn

4 giờ chiều hôm qua 21/2 (theo giờ Việt Nam), BTS đã chính thức tái xuất với ca khúc chủ đề "ON" trong album "MAP OF THE SOUL: 7". Lập tức, ca khúc này đã lập nên hàng loạt thành tích đáng gờm trên mọi mặt trận.