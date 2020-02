Ông bầu làng AOE- Đế Chế Phí Văn Huấn bị khởi tố tội gì?

Phí Văn Huấn là ai?

Trong làng AOE Việt Nam, Phí Văn Huấn là người có tiếng nói và có tầm ảnh hưởng lớn. Chính vì thế, việc người này bị khởi tố đã tạo nên cú sốc lớn cho người trong giới cũng như người hâm mộ. Vậy Phí Văn Huấn là ai?

Trong quá trình phát triển của tự game AOE tại Việt Nam có sự đóng góp không nhỏ của các mạnh thường quân và người trong giới cũng như người hâm mộ gọi họ là “ông bầu”. Những người này chi khoản tiền khá lớn để giúp đỡ các game thủ nâng cao khả năng, nuôi dưỡng đam mê.

Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại tòa nhà Mandarin, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) là một trong số những “ông bầu” được giới games thủ rất hâm mộ. Theo một số người trong giới, Phí Văn Huấn đã có hơn 10 năm gắn bó và cùng chung tay phát triển cộng đồng AOE tại Việt Nam.

Phí Văn Huấn từng là "ông bầu" có tiếng trong làng AOE tại Việt Nam

Đặc biệt, “ông bầu” Huấn được những người chơi Đế Chế, yêu Đế Chế vô cùng ngưỡng mộ. Huấn chính là người phát triển team Đế Chế ở Thái Bình. Sau này tim này là liên quân Pow với nhiều team và cá nhân khác. Huấn còn được hâm mộ hơn về sự thân thiết, nhiệt tình lúc nào cũng coi những game thủ như “anh em trong nhà”.

Trong các hoạt động lớn nhỏ của AOE tại Việt Nam đều có mặt Huấn. Huấn từng khiến nhiều game thủ điêu đứng khi đặt chân đến các quán game bằng những chiếc siêu xe có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

Nhưng chẳng ai biết được, đằng sau sự hào nhoáng, nhiệt tình, đằng sau những khoản tài chính lớn đầu tư cho “sự nghiệp” phát triển game đó là hoạt động phi pháp. Huấn chính là kẻ điều hành đường dây cá độ, bánh bạc qua game núp bóng dưới một công ty do Huấn điều hành.

Phí Văn Huấn bị khởi tố về tội gì?

Theo tin từ tờ Tuổi Trẻ, ngày 12/2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 56 người trong đường dây đánh bạc qua trang web Powgs trên mạng Internet.

Theo điều tra, Công an quận Cầu Giấy phát hiện một nhóm người sử dụng các trò chơi điện tử (game AOE - đế chế, thể thao , bóng đá, bóng rổ...) để thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi. Hệ thống máy chủ được đặt hoàn toàn ở nước ngoài. Quy mô tổ chức đánh bạc của đường dây này diễn ra tại 4 địa điểm ở Hà Nội.

Huấn tại cơ quan điều tra



Trong quá trình điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ 56 người tham gia vào đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc thuộc các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Công an cũng xác định Phí Văn Huấn là kẻ cầm đầu. Các thành viên trong đường dây đều chịu sự phân công, điều hành của Huấn.

Để che dấu hành vi phạm pháp, Huấn đã thành lập công ty cổ phần EGOLD Việt Nam. Tuy nhiên, công ty này không có hoạt động kinh doanh . Huấn dựng công ty này lên để làm bình phong điều hành hoạt động đánh bạc trên Powgs.

Dưới sự chỉ đạo của Huấn có 16 người là kỹ thuật, quản lý. Ngoài ra, nhóm đại lý cấp 1 có 13 người, đại lý cấp 2 có 2 người. Huấn cùng đồng bọn cũng lập ra kế hoạch chặt chẽ để điều hành đường dây này.

Theo Công an, người chơi phải bỏ ra khoảng 100.000 đồng để mua 121.000 Gold. Khi người chơi thắng tiền ảo sẽ nhận được tiền thật, các đại lý mua vào 123.000 Gold với giá 100.000 đồng.

Trang web Powgs có chức năng đặt cược thông qua trò chơi Đế Chế, bao gồm các tựa game như “quân tuyển – không tuyển, đào vàng hay các trò chơi đá bóng như trận cầu vàng, siêu sao bóng đá…

Tay chân của Huấn trong việc điều hành hoạt động đánh bạc qua games

Mỗi ngày, Huấn chỉ đạo chân tay mở nhiều khung giờ để con bạc vào chơi. Mỗi khung giờ có nhiều lượt chơi, mỗi lượt kéo dài từ 3 – 5 phút. Khi nhân viên mở trang cá cược thì người chơi bắt đầu vào bàn, đặt cược. Nếu thắng, người chơi nhận gấp đôi tiền ảo đã bỏ ra để cá cược. Tuy nhiên, người thắng phải trích từ 1 – 1,5% tiền thắng trả cho hệ thống.



Trong quá trình điều tra, Trong quá trình điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã sao lưu toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan đến đường dây đánh bạc do Phí Văn Huấn điều hành. Trong đó bộ dữ liệu này có khoảng 356.000 tài khoản đăng ký đánh bạc.

Kể từ tháng 7 đến tháng 9/2019, đường dây này đã giao tịch tổng số tiền gần 1.160 tỷ tiền Gold (tương tương 960 tỷ đồng). Từ hoạt động này, Huấn và đồng bọn thu lợi 4,7 tỷ đồng.

Số tiền lời, Huấn dùng để trả lương cho 16 nhân viên, chi trả các khoản vận hành đường dây và tiêu xài. Huấn còn thuê Trần Ngọc Anh lập trình xây dựng hệ thống trang web đánh bạc cho mình. Sau đó, Ngọc Anh cùng một đối tượng khác tên Nguyễn Văn Phong tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị phục vụ đánh bạc.

Khi khám xét nhà các bị can, 4 địa điểm hoạt động đánh bạc, trụ sở, đại lý thì thu giữ ôtô Land Cruiser, 80 smartphone, 12 sổ tiết kiệm mang tên Huấn với tổng số tiền gần 70 tỷ đồng, thẻ ATM có hơn 5 tỷ, khoảng 800 triệu tiền mặt...

Hiện cơ quan Công an quận Cầu Giấy vẫn đang điều tra vụ án để xác định rõ vai trò của từng nghi can trong đường dây này.

Nga Đỗ (t/h)