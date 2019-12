Đã bán được đồng hồ và điện thoại giá 2 tỷ, ông Đoàn Ngọc Hải sẽ làm từ thiện như thế nào?

Trước đó, vào ngày 21/12, trao đổi trên các phương tiện truyền thông, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 TP.HCM xác nhận, sẽ bán đồng hồ và điện thoại siêu sang này với giá khởi điểm 2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng vào mục đích để làm từ thiện, cụ thể là mua một căn nhà nhỏ cho những người vô gia cư trú ngụ qua đêm miễn phí.





Ông Đoàn Ngọc Hải quyết địnn bán 2 vật dụng quý giá của mình, nhằm mục đích từ thiện

Đây là những món đồ mà ông Hải từng sử dụng khi còn đương chức. Còn nhớ trong một làn xuống đường "đòi lại vỉa hè", ông Hải gây xôn xao trên mạng khi 1 tấm hình chụp ông với những món đồ đắt đỏ này được cộng đồng mạng chia sẻ.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, chiếc điện thoại hiệu Vertu cùng chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe là 2 món quà lưu niệm của người thân tặng trong dịp đặc biệt. Quyết đinh rao bám 2 vật phẩm giá trị này, vì ý nghĩa cao cả của ông được người thân ủng hộ.

Đến trưa ngày 30/12, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM cho biết đã có 1 doanh nhân ở huyện Cẩm Phả, Quảng Ninh mua lại đồng hồ và điện thoại giá 2 tỷ của mình. Ông hồ hởi chia sẻ: "Tôi rất vui khi 11h30 trưa nay đã có một doanh nhân ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã cử đại diện đến thanh toán ngay 2 tỷ để mua 2 món đồ trên.

Một doanh nhân đã mua chiếc đồng hồ Patek Philippe và điện thoại Vertu với giá 2 tỷ đồng

Họ không trả giá, không mặc cả, không đắn đo gì hết, chắc chắn 1 điều người doanh nhân này không thiếu gì điện thoại và đồng hồ cao cấp các loại đắt nhất trên thị trường. Qua buổi tiếp xúc thấy rằng họ mua là vì người vô gia cư, vì người nghèo, tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm đẹp này!".

Ngoài số tiền trên, ông cũng sẽ dùng cả số tiền chế độ được hưởng khi thôi việc cho công tác từ thiện.

Ngày 4 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông về công tác tại Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH một thành viên. Tuy nhiên, cùng chiều ngày 4 tháng 6 năm 2019, ông từ chức. Trong khi chờ quy trình giải quyết chế độ thôi việc sớm 10 năm, ông xin nghỉ việc hai tháng không hưởng lương, bắt đầu từ ngày 5 tháng 6. Sau khi nghỉ, ông quay trở về với công việc kinh doanh mà bố mẹ ruột đã để lại.

Vào ngày 5 tháng 9, UBND TP.HCM đã có quyết định chính thức cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức vụ được phân công. Sau quyết định này, ông Hải trở thành nhân viên bình thường, phía công ty đã mời ông Hải lên làm việc và sắp xếp công việc, vị trí mới.

Ngày 6 tháng 12 năm 2019, ông chính thức nghỉ việc tại Tổng Công ty này. Và từ đầu tháng 12, ông Hải được giải quyết thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Đoàn Ngọc Hải từng gây chú ý với chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Việc làm của ông trở thành phong trào tiên phong, không chỉ lan tỏa đến các quận khác trên địa bàn thành phố mà còn ở nhiều nơi trên cả nước.

