Ông lão 80 tuổi thiêu sống con trai và con dâu vì… không chịu phụng dưỡng bố mẹ

Gần đây, Trung Quốc xôn xao về thảm kịch xảy ra tại một gia đình ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô ( Trung Quốc ). Đó là việc, một ông lão 80 tuổi phóng hỏa phòng ngủ thiêu sống vợ chồng con trai khiến cả hai bị bỏng nặng.

Theo truyền thông địa phương, ông Dương (80 tuổi) nhận thấy người con trai thứ hai và con dâu có thái độ không tốt với bố mẹ. Ông Dương cho rằng đây là thái độ thể hiện sự bất hiếu vì thế vô cùng căm phẫn. Vì chuyện đó mà ông lão ở cái tuổi thập cổ lai hy đã nung nấu ý định sát hại vợ chồng con trai để hả giận.

Ông lão 80 tuổi hầu tòa vì phóng hỏa thiêu vợ chồng con trai

Một ngày nọ, ông Dương phát hiện vợ chồng con trai đang ngủ say trong phòng nên đã tưới xăng châm lửa đốt. Sau khi lửa bốc cháy ngùn ngụt, cặp vợ chồng này đã kịp tỉnh giấc và mở cửa trốn thoát.

Đám cháy sau đó được hàng xóm hỗ trợ dập tắt. Mặc dù đã chạy thoát kịp thời nhưng cả con trai và con dâu của ông Dương đều bị bỏng với mức độ khác nhau. Nhiều đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên TAND TP Hòa An đã mở phiên xử công khai. Đứng trước bục xét hỏi, ông Dương thú nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, ông cũng không bỏ qua việc nhấn mạnh lý do dẫn đến vụ việc trên đó là do con trai và con dâu bất hiếu với cha mẹ.

Hiện trường vụ phóng hỏa

Dưới góc độ pháp lý, công tố viên cho rằng, dù có bất kỳ lý do gì đi nữa thì ông Dương cũng không được ra tay thiêu sống cọn trai và con dâu. Đây là hành vi giết người có chủ đích.

Từ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, HĐXX nhận định, ông Dương tuổi cao, tự nguyện đầu thú nên tòa ra án phạt 3 năm tù giam. Thời gian thi hành án bắt đầu từ ngày 15/4/2020.

Nga Đỗ (t/h)