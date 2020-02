Ông lão một chân 11 năm tình nguyện gác tàu, làm yên ngã tư 'tử thần'

Đúng như câu nói "tàn nhưng không phế", 11 năm qua đứng gác tại ngã tư "tử thần" ngay cạnh Quốc lộ 5, ông Xá đã bảo vệ an toàn giao thông cho người tham gia giao thông.

Ông lão khuyết tật tình nguyện gác tàu

Người anh hùng đó là ông Nguyễn Văn Xá (75 tuổi, thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng). 11 năm qua, đứng gác tàu tại ngã tư "tử thần” từng có lúc muốn “nghỉ hưu” để an dưỡng tuổi già, nhưng khi nghĩ đến "người kế nhiệm", những vụ tai nạn giao thông đường sắt từng một thời ám ảnh người dân, ông Xá lại cùng vợ bền bỉ với công việc mình chọn.

Kể từ khi ông Xá làm công việc gác tàu, số vụ tai nạn giảm hẳn (Ảnh: VTC NEWS)

Người tham gia giao thông tại trục đường dân sinh của xã Lê Thiện, đoạn Km 87+375 Quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội – Hải Phòn đã quá quen thuộc với công việc nhân văn này của ông Xá. Tại con đường này, nhiều năm trước chưa có barie, chưa còi báo động nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông đường sắt thương tâm, cướp đi sinh mạng không ít người. Nhận thấy thực trạng trên, năm 2009, ông Xá giấu vợ con, viết đơn lên xã tình nguyện xin đứng gác tàu tại ngã tư này.

Ông Xá bộc bạch: “Ngày ấy, chứng kiến những vụ tai nạn thương tâm ở ngã ba này, đều là bà con, họ hàng làng trên, xóm dưới, lòng tôi không khỏi day dứt. Thế rồi, tôi quyết tâm giấu vợ, con, viết đơn lên xã xin đứng gác tàu. Thấm thoắt đến nay thế là đã 11 năm”.

Những ngày đầu “công tác” tại ngã tư tử thần Km 87+400, người thân không khỏi lo âu, nhất là Sức Khỏe của ông. Bởi, ông Xá vốn là ngườu khuyết tật, đôi chân không thể đi lại bình thường sau trận ốm nặng lúc lên 7 tuổi. Thế nhưng, sự quyết tâm của ông Xá đã thuyết phục được mọi người.

Đặc biệt hơn, kể từ khi ông Xá chắn gác, số vụ tai nạn giảm hẳn. Do đó, tên gọi ngã tư "tử thần" cũng dần bị xóa khỏi tiềm thức người dân thôn Dụ Nghĩa. Giờ đây không còn mình ông đơn độc trong công việc này mà vợ ông, bà Đào Thị Yên (vợ ông Xá - PV) cũng tham gia đứng gác chắn cùng ông sau khi nghỉ hưu. Bà coi đó là niềm vui khi được chia sẻ một phần buồn vui trong công việc với chồng.





Điều ngọt ngào dành tặng cho người anh hùng đời thường

Nhờ có máy điện thoại cố định mà ngành đường sắt cấp cho, công việc của ông bà chủ động hơn hẳn. Mỗi khi có điện thoại báo lịch tàu, bà Yên gác hết mọi công việc, nhanh chóng cầm cờ báo hiệu đứng chắn bên kia barie.

Ở phía bên kia, ông Xá với tay đu mình lên ghế cao, thấy tín hiệu của vợ là lập tức kéo barie, miệng liên tục thổi còi báo động, ngăn không cho phương tiện đi lại khi tàu chạy qua. Đợi đến khi đoàn tàu rời đi, ông nhanh chóng kéo barie lên cho dòng người tiếp tục lưu thông qua ngã tư.

Suốt 11 năm nay ông Xá vẫn cần mẫn với việc gác tàu

Năm này qua năm khác, cần mẫn với công việc này, vợ chồng ông thuộc lòng giờ tàu tới, tàu đi. Mỗi ngày có 8 chuyến tàu khách, 10 chuyến tàu hàng, ông phải chú ý giờ giấc để kịp thời ra gác tàu.

Tấm gương, nghĩa cử cao đẹp của ông Xá, người dân địa phương ý thức hơn mỗi khi qua lại ngã tư, nghiêm túc đứng chờ tàu và không quên gửi đến ông lời chào, lời động viên.

Năm 2014, Ban An toàn giao thông thành phố trợ cấp cho vợ chồng ông Xá 600.000 đồng/tháng. Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hải Phòng xây tặng gia đình ông ngôi nhà nhỏ ngay điểm gác để thay cho túp lều lụp xụp, giúp ông bà có chỗ ở kiên cố, thêm vững tâm với công việc hiện tại.

Trong căn nhà ấy, "tài sản' lớn mà ông bà có được là 20 chiếc bằng khen, kỉ niệm chương của các cấp, các ngành. Đây chính là sự động viên rất lớn cho sự hi sinh thầm lặng của ông và vợ.

Người thầm lặng cho những chuyến tàu hối hả rời ga - VTC1