Ông Nguyễn Bắc Son gửi đơn kháng cáo nói: Tai trái hỏng, chỉ còn nghe tiếng ve kêu rất khó chịu

Sau nhiều ngày nghị án, HĐXX đánh giá bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ) đã nhận toàn bộ số tiền hối lộ, có sự ăn năn hối cải. Ngoài ra bị cáo có tình tiết giảm nhẹ vì những đóng góp trong quá trình công tác nên không áp dụng khung hình phạt tử hình.

Khép lại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bắc Son 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công” và tù chung thân cho tội “Nhận hối lộ”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo Son phải chấp hành mức án chung là chung thân.

Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Bắc Son cho rằng hình phạt quá nghiêm khắc nên đã có đơn kháng cáo sau phiên tòa sơ thẩm. Được biết, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông.

Dẫn tin từ tờ An ninh thủ đô, ông Nguyễn Bắc Son viết trong đơn kháng cáo: “Bị cáo thấy mức án tù chung thân là quá nặng. Bị cáo viết đơn này xin kính trình bày một số nội dung, kính đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội rộng lượng khoan hồng, giảm mức án cho bị cáo”.

Tờ An ninh thủ đô dẫn tiếp lời trình bày trong đơn kháng cáo của ông Son: “Năm nay bị cáo này đã sang tuổi 67, Sức Khỏe đã yếu đi rất nhiều do mắc phải một số căn bệnh... Đến nay tai trái của bị cáo hoàn toàn không nghe được gì, chỉ còn tiếng ve kêu suốt ngày rất khó chịu. Bị cáo bị xơ vữa động mạch vành tim, hẹp mạch vành nên lượng máu vào tim giảm”.

Theo ông Son, bản thân ông bị mắc bệnh tim mạch nên trong giai đoạn điều tra đã 2 lần ngất xỉu trên bàn làm việc. Một lần khác ông bị ngất do nhồi máu cơ tim phải đi cấp cứu.

Ngoài ra, ông Son cũng trình bày mình từng tham gia chiến đấu ở chiến trường, góp phần giải phóng miền Nam, bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong 45 năm công tác, bị cáo được nhận phần thưởng quý như huân, huy chương. Bị cáo đã thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả nên đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét tiếp tục được hưởng sự khoan hồng, sớm trở về đoàn tụ với gia đình

Tòa sơ thẩm tuyên ông Nguyễn Bắc Son mức án chung thân

