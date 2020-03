Ông Nguyễn Đức Chung: Có thể vẫn còn hơn 20 người nhiễm COVID-19 trên địa bàn Hà Nội

Chiều 25/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (COVID-19) của TP Hà Nội

Phát biểu tại cuộc họp, ông Chung cho biết Việt Nam hiện có 152 ca nhiễm tại 21 tỉnh thành phố, trong đó có những ca mà Trung ương chưa công bố. Hà Nội hiện cũng đang tiến hành xác định thêm những ca dương tính với COVID-19 ở trên địa bàn.

Khi nói về nguy cơ lây nhiễm trong nội địa, ông Chung khẳng định, đã có những ổ dịch bùng phát, đầu tiên ở 125 Trúc Bạch, sau đó là Bình Thuận, TP. HCM và bây giờ là BV Bạch Mai. Cũng theo ông Chung, từ ngày 10/3 đến nay đã có rất nhiều người nước ngoài về Hà Nội. Nếu tính theo tỷ lệ xét nghiệm thì hiện tại, có ít nhất từ 8-20 người dương tính với COVID-19 hoặc đang chờ kết quả, chưa kể những trường hợp chưa được lấy mẫu xét nghiệm.

Cũng theo ông Chung, nếu tính theo tỉ lệ lây nhiễm trung bình trên thế giới, trên Hà Nội vẫn đang có hơn 20 người dương tính với virus SARS-CoV-2 đang "lang thang" trên địa bàn. Bên cạnh đó, nhiều người vẫn tụ tập đông người, không đeo khẩu trang, đi cúng lễ đông đúc khiến tình trạng dịch bệnh càng thêm phức tạp.

Theo VTC News, người đứng đầu chính quyền TP Hà Nội đánh giá từ khi TP tổ chức phòng chống dịch đến nay, hiện nguy cơ lây nhiễm đã cao hơn, cửa an toàn đã hẹp hơn. Do đó, TP Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà, ra ngoài thì phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn từ 2-3 m. Theo đó, TP sẽ hạn chế chỉ còn 20% xe buýt công cộng, chủ yếu phục vụ công chức, viên chức đi làm, người dân không nên sử dụng xe công cộng thời điểm này.



Chủ tịch TP Hà Nội cũng khẳng định, qua kinh nghiệm từ các nước, dù hiện nay Hà Nội tiềm ẩn rủi ro lớn hơn nhưng vẫn còn cơ hội chiến thắng nếu người dân đồng lòng, thực hiện nghiêm túc việc cách ly, hạn chế ra khỏi nhà.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19

Thùy Nguyễn (t/h)