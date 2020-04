Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội có trường hợp F2 đã trở thành F0 ở quận Long Biên

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội chiều 1/4, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhận định, Hà Nội đang là nơi có số ca nhiễm bệnh nhiều nhất cả nước, mức độ lây nhiễm nguy hiểm nhất. Hà Nội có 89 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 33 trường hợp được phát hiện, ngăn chặn ở sân bay và 56 trường hợp phát hiện trong nội địa thành phố.

"Sự nguy hiểm của lây lan dịch bệnh xuất phát từ 56 trường hợp dương tính từ nội địa thành phố, chứ không phải ở số phát hiện từ sân bay", ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội chỉ rõ, thành phố đã dự báo chính xác và kiểm soát tốt nguồn lây nhiễm là người về từ vùng dịch, các trường hợp có khả năng lây nhiễm đã được cách ly, nhận dạng.

Hiện nay nguy cơ lớn nhất là ổ dịch từ Công ty Trường Sinh mà bản chất là từ khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai với 37 trường hợp mắc COVID-19 có liên quan. Đáng chú ý, có trường hợp bệnh nhân lây nhiễm khiến F2 trở thành F0 ở Long Biên.

Về ổ dịch này, cơ bản thành phố đang rà soát kỹ tất cả trường hợp liên quan có yếu tố Bệnh viện Bạch Mai. Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu rà soát thêm tất cả các Bệnh viện mà Công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ vì nếu để nguồn cung cấp nhiễm bệnh thì việc lây lan sẽ rất nhanh.

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, thành phố có số dân cư tương tự Vũ Hán (Trung Quốc) và New York (Mỹ) trong khi điều kiện và cơ sở vật chất thua kém rất nhiều. Vì vậy biện pháp cách ly xã hội mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định cách ly xã hội là rất kịp thời, giúp chia nhỏ, không tạo cơ hội lây lan và bùng phát dịch thành những "đốm to".

Biện pháp duy nhất hiện nay Hà Nội đang thực hiện là cách ly kịp thời, tránh giao tiếp, ở trong nhà càng nhiều càng tốt. Biện pháp này nếu được thực hiện mạnh mẽ nhất có thể làm thẳng đường cong lây nhiễm...

"Nếu thực hiện triệt để được thì trong những ngày chúng ta sẽ khoanh vùng và xử lý được dịch bệnh", báo Tổ Quốc dẫn lời Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

