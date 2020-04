Ông Phan Thanh Xuân - Cây kim vàng của ngành châm cứu Việt Nam

Với tài năng châm cứu "xuất quỷ nhập thần", năm 2014, Ông Xuân được TW Hội Châm Cứu Việt Nam tặng Bằng khen công nhận Huy hiệu: "Đạt danh hiệu cây kim vàng châm cứu Việt Nam, có công xây dựng và phát triển ngành châm cứu Việt Nam".

Ông Phan Thanh Xuân



Ông chữa bệnh xương khớp nổi tiếng bằng phương pháp châm cứu cực kì hiệu quả. Ông cho biết, trong cơ thể con người có hệ thống các kinh mạch phức tạp chạy khắp cơ thể giúp lưu thông năng lượng. Trên các kinh mạch này chứa các huyệt đạo có tác động trực tiếp tới các cơ quan nội tạng và hoạt động chức năng của cơ thể. Vì thế, khi tác động đúng cách vào các huyệt đạo sẽ giúp điều trị hiệu quả bệnh. Phương pháp này giúp giảm đau nhanh chóng, rất an toàn và không có tác dụng phụ. Đặc biệt, phương pháp châm cứu còn giúp tạo ra những tác động đến toàn cơ thể, nâng cao thể trạng, sức đề kháng do đó duy trì hiệu quả lâu bền hơn và hạn chế tái phát cơn đau trở lại.

Bệnh nhân điều trị tại Phan Sanh Đường

Phòng Chẩn Trị Đông y Phan Sanh Đường do ông Phan Thanh Xuân phụ trách ngoài các bệnh về Cơ Xương Khớp lại còn chữa trị được nhiều bệnh từ các bệnh về nội khoa tạp bệnh, ngoại khoa tạp bệnh, Tiểu nhi tạp bệnh cho đến Phụ khoa tạp bệnh rất hiệu quả.

Không chỉ làm nghề với cái đức cao mà y thuật của ông cũng vô cùng uyên thâm về lý luận cao siêu về kỷ thuật, ông Phan Thanh Xuân nổi tiếng với các bài thuốc gia truyền của gia tộc họ Phan đã hơn 40 năm nay trong việc chữa các loại bệnh Cơ xương khớp… Phương pháp điều trị của Phan Sanh Đường là sự kết hợp giữa châm cứu bấm huyệt - phương pháp không dùng thuốc, và dùng thuốc Nam - Bắc gia truyền. Đặt biệt tại phòng Khám tự ông điều chế tại chỗ được các loại thuốc chủ dược để điều trị bệnh cơ xương khớp tại phòng khám Phan Sanh Đường như Thuốc Bó Tăng Hiệu Lực Hiệu Ứng Trường Phan Sanh Đường & Thuốc Xoa Bóp Trật Đả Phan Sanh Đường chuyên dùng chữa các loại bệnh xương khớp như đau lưng gai cột sống , phong thấp, viêm thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa xương khớp…



Đó là cách điều trị riêng biệt và đem lại hiệu quả cao cho người bệnh, đặc biệt chi phí không quá cao thích hợp với hoàn cảnh mọi bệnh nhân.





Một số bài thuốc gia truyền hiện đang có tại Phan Sanh Đường



Ông Phan Thanh Xuân điều chế tại chỗ được các loại thuốc chủ dược để điều trị bệnh cơ xương khớp tại phòng khám Phan Sanh Đường



Trong cuộc đời làm nghề, ông Phan Thanh Xuân chữa khỏi rất nhiều bệnh nhân và đọng lại trong ông nhiều lời tâm sự cũng như chia sẻ của nhiều bệnh nhân đó cũng là năng động lực giúp ông cố gắng hoàn thiện nhiều hơn nữa để đem niềm vui đến cho người bệnh.



Điển hình có trường hợp của bệnh nhân Phan Thanh Tú (Đà Nẵng) bị tai biến liệt nửa người, phải nằm một chỗ 5 năm nay. Ông Tú đã điều trị bằng Tây y và Đông y nhưng không khỏi. May mắn ông gặp được ông Phan Thanh Xuân – giỏi nghề, đức độ, sau hai tháng châm cứu kết hợp dùng thuốc nam, ông đã cử động được chân tay, đi lại nhẹ nhàng, nói rõ chữ hơn. Ông Tú đã gửi lời cảm ơn chân thành tới người đã tái sinh ra mình.



Trường hợp khác của chị Phạm Thị Thúy (Long An) bị thấp khớp lâu năm, trở trời hai khớp gối sưng đỏ, đau nhức không đi lại được, rất khổ sở. Qua hơn 1 tháng châm cứu và đắp thuốc chỗ ông Phan Thanh Xuân, bệnh nhân đã khỏi và hai năm nay chưa thấy bị tái phát.



Trường hợp chị Trần Thị Tâm (44 tuổi, Long An) bị thoái hoá đốt sống cổ, gai xương đốt sống thắt lưng L1, L5- S1, viêm khớp cùng chậu hai bên, đau đầu, mất ngủ, tê chân tay, hạn chế vận động, cúi ngửa không được, chị được ông Xuân điều trị trong thời gian 20 ngày, bệnh đã thuyên giảm tới 90%.



Bệnh nhân Nguyễn Thị Lan (39 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), bị đau gai cột sống nhiều năm, quyết tâm vào tận Long An, chữa trị tại Phan Sanh Đường sau 3 tháng đã được ông Xuân điều trị khỏi.



Bà Nguyễn Thị Dịu (Hà Nội) chia sẻ bị mắc bệnh thoái hóa cột sống suốt 10 năm nay, cứ đau dai dẳng mãi không dứt. Khám chữa tại nhiều bệnh viện, phòng khám lớn nhưng vẫn không tình trạng không ổn, ảnh hưởng rất lớn tới đời sống sinh hoạt hàng ngày. May thay được người quen giới thiệu đến Phan Sanh Đường, căn bệnh đã đỡ đi nhiều, cuộc sống dần ổn hơn.



Đó chỉ là một vài trong hàng ngàn bệnh nhân được ông Xuân chữa khỏi bệnh, giúp thoát khỏi nỗi đau đớn của bệnh tật.



Ngoài tài năng và chuyên môn cao siêu, ông Phan Thanh Xuân còn là người giàu tấm lòng nhân ái. Ông tích cực tham gia công tác thiện nguyện, là người đi đầu trong việc mở lớp miễn phí bồi dưỡng truyền nghề cho đồng nghiệp.



Xuyên suốt cứ đến ngày Rằm hàng tháng Ông cùng đội ngũ Phan Sanh Đường tự nguyện đóng góp vật chất trực tiếp tặng quà tự nguyện trên tinh thần “Lá lành đùm lá rách ” cho các gia đình có hoàn cảnh neo đơn trên địa bàn huyện tính đến nay có 20 gia đình được ông chăm sóc thường xuyên trong nhiều năm nay.



Hiện nay, cả nước đang gồng mình phòng chống dịch Covid19, ông Phan Thanh Xuân là người rất tích cực, đã dồn tất cả tâm - tài - trí - lực của mình để cùng chung tay với đất nước trong mùa dịch theo phương châm vận động của Bộ y tế;chống dịch như chống giặc; với khẩu hiệu: Chủ động ngăn chặn - Phát hiện sớm - Cách ly kịp thời - Khoanh vùng gọn - Dập dịch triệt để - Điều trị khỏi bệnh; để dịch bệnh nhanh chóng được đẩy lùi. Chính bởi được ông Xuân tận tình dẫn dắt, người dân được yên tâm phần nào trong công tác phòng chống dịch.

Ông Xuân tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện



Ít ai biết rằng đằng sau sự lạnh lùng, nghiêm túc của của ông khi làm việc ấy là con người có một tâm hồn nhà thơ với hơn 600 bài thơ do ông sáng tác, in thành nhiều tập thơ. Ông viết về nhiều đề tài như: tình quê hương, tình cha mẹ, tình nghề nghiệp, tình bạn, tình xuân, tình chồng nghĩa vợ… với nhiều thể thơ khác nhau như: lục bát, song thất lục bát, thơ tự do mỗi câu 6,7,8 từ, thơ Đường luật thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú. Ngoài ra, ông còn rất thạo các ngón chơi thơ như cô nhạn nhập quần, kỵ đề, thủ vĩ ngâm, dĩ đề vi thủ, tung hoành trục khoán, thủ nhất thanh… Trong nỗi nhớ quê hương day dứt ông đã viết lên nhiều bài thơ về quê hương được khá nhiều nhạc sĩ Phổ thơ ông thành nhạc mà điển hình trong đó có 2 bài đăng tải trên kênh www.youtube.com được khá đông người đón nhận:



- Huế Nhớ Anh Về - Thơ Phan Thanh Xuân & Sala – Nhạc Minh Huề



- Quê Tôi - Thơ Phan Thanh Xuân – Nhạc Minh Huề



Với những đóng góp to lớn cho nền y học nước nhà, cuối tháng 2 Âm lịch năm 2018 trong chương trình vinh quy bái tổ do Ban phát triển nhân tài đất Việt tổ chức, có mời ông về đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ dự lễ Báo công với Vua Hùng và được Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân tặng Trống Đồng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam cho ông.







Ông Xuân dự lễ Báo công với Vua Hùng và được Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân tặng Trống Đồng



Thật cảm phục, tự hào và đáng quý biết bao, trước những con người đang thầm lặng cống hiến hết tài năng và sức lực của mình cho đất nước, như vị thầy thuốc đến từ Làng Phú Kinh - Hải Hòa - Hải lăng – Quảng Trị. Thay mặt những bệnh nhân trên khắp mọi miền của đất nước, gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến ông Phan Thanh Xuân.



Tòa soạn xin cung cấp thông tin của ông Xuân tới bạn đọc:

Phòng chẩn trị YHCT Phan Sanh Đường

Ông Phan Thanh Xuân

Địa chỉ: Số 6, Phạm Văn Bạch, khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Số điện thoại: 0903.222.322