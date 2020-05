Ông Trump bỏ ngang họp báo, yêu cầu phóng viên gốc Hoa 'đi mà hỏi Trung Quốc' về COVID-19

Trong cuộc họp báo ngày 11/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đột ngột kết thúc cuộc họp sau cuộc trao đổi đầy tranh cãi với các phóng viên.



Cụ thể, nữ phóng viên gốc Hoa Weijia Jiang của đài CBS News đã hỏi ông Trump rằng: "Tại sao ông luôn nhấn mạnh việc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ở Mỹ làm tốt hơn các nước khác khi mà 80.000 người Mỹ đã tử vong? Tại sao điều đó quan trọng và được xem là một cuộc cạnh tranh toàn cầu khi mỗi ngày hàng ngàn người Mỹ vẫn đang thiệt mạng?"

Tổng thống Mỹ Donald Trump.



Nghe xong câu hỏi, ông Trump có vẻ không mấy hài lòng khi đáp trả: "COVID-19 đang cướp đi sinh mạng của người dân trên toàn thế giới. Có lẽ đó là câu hỏi bạn nên đi hỏi Trung Quốc. Đừng hỏi tôi mà hãy hỏi Trung Quốc câu hỏi đó".



Lúc này, phóng viên Jiang đã hạ thấp khẩu trang xuống và hỏi tại sao Tổng thống Trump lại nói như thế với cô. Cô dường như khá ngạc nhiên trước câu trả lời trên, và cũng ngầm ám chỉ ông chủ Nhà Trắng làm điều đó vì sắc tộc của cô.



Tuy nhiên, ông Trump lại từ chối trả lời trọng tâm câu hỏi và cho biết: "Tôi không nói cụ thể với bất kỳ ai. Nhưng tôi sẽ nói điều đó với bất kỳ ai hỏi câu khó chịu như thế”. Dường như ông Trump đang muốn các phóng viên gây sức ép lên Trung Quốc về nguồn gốc của dịch bệnh COVID-19.

Nữ phóng viên Jiang (bên trái).



Đến khi nữ phóng viên Kaitlin Collins của đài CNN tiến lên muốn đặt câu hỏi, Tổng thống Trump yêu cầu cô dừng lại dù trước đó đã mời cô. Khi người này tiếp tục đặt câu hỏi kể cả khi Tổng thống Trump mời một phóng viên khác, ông chủ Nhà Trắng đã bỏ ngang buổi họp báo.



Báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ The Independent cho biết, cả 2 nữ phóng viên trên đã khiến Tổng thống Trump khó chịu trong những tuần qua, nguyên nhân bởi 2 người này thường xuyên đặt các câu hỏi hóc búa liên quan đến chiến dịch chống COVID-19 của Mỹ.



Thùy Nguyễn (t/h)