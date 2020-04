Ông Trump tự nhận là tổng thống chăm chỉ nhất lịch sử vì làm việc từ sáng sớm tới tận khuya

Ông Trump chỉ trích "truyền thông giả mạo" vì bóp méo thông tin về mình

Hãng tin RT dẫn lại lời của người đứng đầu nước Mỹ cho biết, ông tự nhận mình là tổng thống làm việc chăm chỉ nhất trong lịch sử vì ngày nào cũng làm việc từ sáng sớm tới tận khuya, không rời Nhà Trắng trong nhiều tháng qua.

Động thái này của ông Trump được cho là nhắm vào một bài báo gần đây được đăng trên tờ The New York Times. Trong bài báo này, The New York Times đã dẫn lại một số nguồn tin bí mật tiết lộ về lịch trình làm việc và thói quen hàng ngày gây tranh cãi của ông Trump.

Cụ thể, theo những nguồn tin này, thường thường người đứng đầu Nhà Trắng mới có mặt tại phòng Bầu dục. Sau đó, ông dành cả buổi sáng để theo dõi tin tức trên tuyền hình và ăn thức ăn nhanh khi xử lý đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, ông Trump hiếm khi tham dự các cuộc họp của nhóm đặc nhiệm về ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng trước khi diễn ra họp báo. Thậm chí, ông Trump còn được cho là không chuẩn bị trước cho các buổi họp báo.



Ngay sau đó, ngày 26/4 ông Trump đã lên Twitter mạnh mẽ đáp trả và gọi tác giả của bài viết trên tờ The New York Times là “phóng viên hạng ba”. Tổng thống Mỹ viết: "Tôi luôn làm việc từ sáng sớm đến tận khuya, nhiều tháng nay không rời khỏi Nhà Trắng ngoại trừ dự kiện nhổ neo tàu Bệnh viện Comfort.

Tôi luôn làm việc chăm chỉ để xử lý các thỏa thuận thương mại, tái thiết quân đội... và cuối cùng là đọc được một câu chuyện giả dối trên The New York Times. Những người biết tôi và biết về lịch sử đất nước chúng ta đều nói rằng tôi là vị tổng thống làm việc chăm chỉ nhất từ trước đến nay. Tôi có lẽ đã làm được nhiều điều hơn bất kỳ tổng thổng nào trong lịch sử 3 năm rưỡi đầu tiên của mình. Tuy nhiên, truyền thông giả mạo lại ghét điều đó và không công nhận công sức của tôi".





Nhiều bang ở Mỹ dỡ bỏ hạn chế bất chấp cảnh báo về COVID-19



Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với 987.160 ca nhiễm COVID-19 và 55.413 người tử vong tính đến sáng 27/4. Trong ngày 26/4, số ca tử vong mới ở bang New York là 367, giảm nhiều so với 437 trường hợp ngày trước đó. Theo Thống đốc Andrew Cuomo, một số vùng ở bang này có thể mở cửa trở lại nhưng vẫn cần phải thận trọng.

Nhiều bang ở Mỹ gỡ bỏ lệnh phong tỏa bất chấp dịch bệnh.

Giữa lúc các nhà kinh tế ước tính tỷ lệ thất nghiệp khoảng 16% cho tháng 4 thì đã có thêm nhiều bang ở Mỹ gỡ bỏ phong tỏa. Trong đó, các bang như Colorado, Mississippi, Minnesota, Montana và Tennessee là những nơi tiếp theo mở cửa trở lại mặc lời kêu gọi từ các chuyên gia về việc cần phải xét nghiệm và có cơ sở hạ tầng theo dõi các ca nghi ngờ nhiễm bệnh.

Thông tin từ Reuters cho biết, phần nhiều các bang cho mở cửa trở lại đều là các bang được lãnh đạo từ các thống đốc đến từ đảng Cộng hòa.



Trước đó, các bang khác gồm Georgia, Michigan, Oklahoma, Alaska và South Carolina cũng đã có những động thái đầu tiên thực hiện dỡ bỏ một số hạn chế để mở cửa trở lại nền kinh tế.



Nghị sĩ Mỹ đề nghị không cho sinh viên Trung Quốc học khoa học, công nghệ ở Mỹ

Ngày 26/4, trang The Hill dẫn lại lời phỏng vấn của thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Arkansas trả lời phỏng vấn trên đài Fox News trong chương trình "Sunday Morning Futures" cho rằng, các sinh viên Trung Quốc muốn du học tại các trường ĐH Mỹ nên bị giới hạn chỉ học trong các ngành khối xã hội nhân văn.

Thượng nghị sỹ Tom Cotton.



Theo Thượng nghị sỹ Tom Cotton, ông rất phẫn nộ bởi nước Mỹ đã đào tạo ra rất nhiều "bộ óc thông minh" trong hàng ngũ lãnh đạo của Trung Quốc. Được biết, ông Tom Cotton cũng là một trong 5 thượng nghị sĩ Mỹ từng công khai lên án vụ việc tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi gần quần đảo Hoàng Sa trên biển Đông (thuộc chủ quyền Việt Nam) hồi đầu tháng 4.

Liên quan đến các cáo buộc cho rằng Bắc Kinh che giấu dịch bệnh và kiểm soát không tốt, Mỹ gần đây liên tục kêu gọi cần có những động thái trả đũa Trung Quốc và những phát biểu của thượng nghị sĩ Cotton là một trong số những ý kiến này.





Thùy Nguyễn (t/h)