Palestine dừng tuân thủ các thỏa thuận đã ký với Israel

Ngày 30/1, Bộ trưởng Các vấn đề Dân sự Palestine, ông Hussein al-Shaikh cho biết Palestine đã thông báo với Israel về việc sẽ không tuân thủ những thỏa thuận hai bên đã ký kết bắt nguồn từ các Hiệp định Oslo.

Người dân Palestine phản đối Kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Phóng viên TTXVN thường trú tại Trung Đông dẫn lời Bộ trưởng al-Shaikh cho biết, chính quyền Palestine tuyên bố hủy bỏ các thỏa thuận với phía Israel bắt nguồn từ các hiệp định Oslo.

Trên tài khoản Twitter cá nhân, ông al-Shaikh cho biết Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas dự kiến sẽ có "bài phát biểu lịch sử" trong cuộc họp của Liên đoàn Arab tại Cairo (Ai Cập) vào ngày 2/2.

Quan chức này cũng bày tỏ hy vọng các quốc gia Arab và Hồi giáo sẽ đồng lòng ủng hộ cho quan điểm của Palestine."

Ông Al-Shaikh là trợ lý thân cận của Tổng thống Abbas, chịu trách nhiệm giao thiệp với phía Israel thông qua một ủy ban các vấn đề dân sự do ông đứng đầu.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông, vốn bị Palestine kịch liệt phản đối.

Người dân Palestine liên tục tổ chức các cuộc biểu tình để phản đối kế hoạch này. Đụng độ đã xảy ra tại nhiều nơi giữa người biểu tình Palestine và quân đội Israel, đặc biệt là tại khu Bờ Tây.

