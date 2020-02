Điện ảnh châu Á làm nên lịch sử: Parasite (Ký sinh trùng) giành giải Phim hay nhất Oscar 2020

Ngày 10/2/2020 chắc hẳn sẽ là dấu mốc quan trọng với ngành điện ảnh Hàn Quốc cũng như châu Á, khi lần đầu tiên trong lịch sử Oscar , bộ phim Parasite (Ký sinh trùng) đã làm nên điều kỳ diệu khi giành giải Phim hay nhất Oscar 2020. Bộ phim đã vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm như 1917 - với 3 giải Oscar trước đó, Once Upon a Time in Hollywood, Ford v Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women và Marriage Story.

Toàn bộ ê kíp Parasite như vỡ òa trong niềm vui khi nhận giải Oscar. Bộ phim đã đi vào lịch sử khi xuất sắc chiến thắng cả 4 hạng mục quan trọng của Lễ trao giải. Chiến thắng này được đánh giá là hoàn toàn thuyết phục khán giả vì suốt một thời gian qua, cả những nhà chuyên môn lẫn khán giả đại chúng đều đưa ra dự đoán bộ phim này sẽ thắng giải.

Sau đây là danh sách những người thắng cuộc, nhận tượng vàng tại Oscar 2020:

Phim xuất sắc: Parasite

Đạo diễn xuất sắc: Parasite, Bong Joon Ho

Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Jojo Rabbit

Kịch bản gốc xuất sắc: Parasite

Phim nước ngoài xuất sắc - Parasite

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Renee Zellweger, Judy

Nam diễn viên chính xuất sắc - Joaquin Phoenix, Joker

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Laura Dern, Marriage Story

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Brad Pitt, Once Upon a Time… In Hollywood

Thiết kế phục trang xuất sắc: Little Women

Nhạc nền xuất sắc – Joker

Ca khúc nhạc phim xuất sắc - I'm Gonna Love Me Again (Rocketman)

Quay phim xuất sắc: 1917

Hiệu ứng đặc biệt xuất sắc: 1917

Thiết kế sản xuất xuất sắc: Once Upon a Time… in Hollywood

Hóa trang xuất sắc - Bombshell

Dựng phim xuất sắc: Ford v. Ferrari

Dàn dựng âm thanh xuất sắc: Ford v Ferrari

Hòa âm xuất sắc: 1917

Phim ngắn xuất sắc: The Neighbors’ Window

Phim hoạt hình xuất sắc: Toy Story 4

Phim hoạt hình ngắn: Hair Love

Phim tài liệu xuất sắc: American Factory

Phim tài liệu ngắn xuất sắc: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

