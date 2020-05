Percy Jackson sắp được chuyển thể trên Disney+, độc giả 'á thần' vỡ òa hạnh phúc

Nếu đã yêu thích đọc truyện thể loại fantasy, chắc hẳn series 'Percy Jackson & the Olympians' của tác giả Rick Riordan không phải là một cái tên quá xa lạ. Bộ truyện kể về chàng demigod (á thần) Percy Jackson cùng các á thần khác ở Camp Half-blood (Trại Con Lai) trải qua những chuyến phiêu lưu kỳ thú nhưng không kém phần nguy hiểm với những câu chuyện thần thoại huyền bí và các vị thần Hy Lạp cổ xưa đầy quyền năng.

Trước đó, 'Percy Jackson & the Olympians' từng được kì vọng sẽ gây tiếng vang lớn, là một đối thủ đáng gờm với series đình đám Harry Potter của J.K. Rowling khi bộ truyện này được chuyển thể thành phim điện ảnh bởi 20th Century Fox. Thế nhưng, cả 2 phần phim là 'Kẻ Cắp Tia Chớp' và 'Biển Quái Vật' đều bị khán giả đánh giá thấp bởi chúng bị phía nhà sản xuất phim phóng tác quá đà, tăng tuổi nhân vật, thêm thắt những chi tiết sai nguyên tác, cắt bớt quá nhiều cảnh quan trọng,...

Dù vậy, cũng không thể phủ nhận sự thành công của bộ phim đã góp phần kéo thêm nhiều độc giả cho bộ truyện, tạo ấn tượng mạnh với công chúng nhờ dàn diễn viên vô cùng nịnh mắt Logan Lerman (Percy), Alexandra Daddario (Annabeth) hay Jake Abel (Luke)... Thế nhưng, những độc giả của fandom PJO vẫn luôn mong mỏi có một bộ phim được chuyển thể đúng cách, thỏa mãn trí tưởng tượng như cách những Potterheads đã nhận được trước đó.

Percy Jackson Vietnam về thông báo của tác giả như sau: Trong nhiều năm, cả fandom cũng như đích thân nhà văn Rick Riordan đã luôn tìm cách khiến bộ truyện được chuyển thể lần nữa. Kể từ năm 2019, Riordan đã nhiều lần nói trên Twitter cá nhân của mình rằng ông đang ấp ủ kế hoạch đưa PJO lên màn ảnh. Và sau một thời gian dài bền bỉ cố gắng, mới đây, Rick Riordan đã công bố tin vui cho độc giả yêu thích bộ truyện, rằng Percy Jackson sẽ được chuyển thể và công chiếu trên Disney+. Sức Khỏe Cộng Đồng xin trích dẫn bản dịch của fanpagevề thông báo của tác giả như sau:

"Hỡi các á thần thân yêu, trong suốt thập kỉ vừa qua các bạn đã không ngừng nghỉ phấn đấu vì một bản phim chuyển thể trung thành với thế giới của Percy Jackson. Có vài người còn gợi ý rằng nó sẽ là một series tuyệt vời cho Disney+. Quá chuẩn luôn ấy! Ngay bây giờ bác chưa thể tiết lộ nhiều, nhưng hãy chuẩn bị cho một series live-action với chất lượng đỉnh cao, và đương nhiên là theo sát cốt truyện của bộ tiểu thuyết gốc Percy Jackson, bắt đầu từ Mùa 1: Kẻ Cắp Tia Chớp. Mọi người hãy yên tâm rằng lần này đích thân bác và Becky (vợ tác giả) sẽ có mặt trong tất cả các khâu sản xuất của TV show này. Sẽ có nhiều thông tin hơn trong tương lai, nhưng hiện giờ thì chúng ta có rất nhiều việc phải làm đây! Sẵn sàng nào, các á thần. Nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều điều thú vị đấy!"

Đây cũng được cho là một bước đi táo bạo của Disney trong việc đối đầu với Netflix, khi quyết định chuyển thể một bộ truyện lâu năm sở hữu fandom khủng và nhiệt tình như Percy Jackson. Ngay sau khi thông tin trên được thông báo, người hâm mộ PJO đã nhanh chóng trending trên Twitter, vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc. Ngay cả diễn viên cũ của phần phim điện ảnh cũng tỏ ra rất vui mừng trước điều này. Diễn viên Logan Lerman (thủ vai Percy Jackson) đã đăng bài về tin vui này, và không ít người hâm mộ kì vọng anh sẽ trở lại trong series phim với vai diễn khác, chẳng hạn như là vị thần biển Poseidon. Hiện đã nửa ngày trôi qua, nhưng hashtag #PercyJackson vẫn đang nằm trong top 10 trending tại Mỹ , Úc, và nhiều quốc gia khác, chứng tỏ sức hút khủng của bộ truyện này.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)