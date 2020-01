`Ông hoàng Youtube` 100 triệu subcriber Pewdiepie tuyên bố 'nghỉ hưu', tạm biệt người hâm mộ

Mới đây, vào ngày 16/1, "Ông hoàng Youtube " 100 triệu subcriber Pewdiepie đã đăng tải một video mang tên: "It's been real, but I'm out!" nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Theo đó, Pewdiepie tuyên bố ' nghỉ hưu ', dừng mọi công việc đăng tải video trên Youtube.

Ông hoàng Youtube quyết định nghỉ hưu

Ngay sau khi tuyên bố, quyết định gây sốc của "Ông hoàng Youtube" người Thụy Điển đã khiến người hâm mộ cảm thấy bàng hoàng, hụt hẫng. Dù vậy đây vẫn là quyết định mà PewDiePie đã suy nghĩ rất lâu, đã từng nhiều lần quyết định nghỉ ngơi nhưng mãi đến bây giờ anh chàng mới thực sự "nghỉ".

Cụ thể, trong video, PewDiePie đã gửi lời tạm biệt đến 102 triệu người theo dõi kênh YouTube của mình. Anh nói: "Tôi đang cố tận hưởng từng khoảnh khắc. Sự thật thì tôi không muốn dừng công việc này đâu. Quay video và đăng tải chúng lên Youtube vẫn là công việc mà tôi yêu thích. Nhưng bản thân tôi nghĩ rằng mình phải làm điều này."

Sau khi tâm sự với người hâm mộ về những cảm xúc của mình khi phải nói lời tạm biệt, Pewdiepie kết thúc đoạn video bằng lời cảm ơn:"Trong khoảnh khắc này, tôi muốn nâng ly chúc mừng. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tôi. Nó là một điều rất ý nghĩa! Có một điều tôi dám chắc đó là tôi rất thích làm video và tương tác với các bạn. Nhưng mà tôi nghĩ năm nay như thế là đã quá đủ rồi và tôi cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Sau đó tôi sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa với năng lượng 10,000%."

Sau đó, anh cho biết mình chưa biết khi nào có thể tiếp tục làm Youtube, nhưng anh hứa với người hâm mộ rằng sẽ trở lại. Kết thúc video, anh giơ nắm đấm tay tạm biệt - vốn là một kiểu chào "thương hiệu" suốt bao năm nay của PewDiePie, nói lời từ biệt với những người hâm mộ của mình.

Kênh Youtube PewDiePie đạt hơn 100 triệu lượt người theo dõi

Pewdiepie tên thật là Felix Arvid Ulf Kjellberg, một Youtuber người Thụy Điển, trước kia là một channel chuyên đăng tải walkthrough gameplay (chơi xuyên trò chơi) kinh dị, cùng với những bình luận hài hước, thú vị. Anh là 1 trong 10 Youtuber luôn đứng đầu trong danh sách kiếm tiền khủng nhất trong nhiều năm qua theo thống kê Forbes, và được coi là "ông hoàng Youtube" với nhiều thành tích đáng nể. Theo Forbes, ước tích PewDiePie có thu nhập khoảng 13 triệu USD, nhưng nam Youtuber đã khẳng định rằng số tiền anh kiếm được trong năm 2019 vừa qua vượt xa con số 13 triệu USD.

Trong nhiều năm làm Youtube, PewDiePie đã "đút túi" rất nhiều thành tích đáng nể, bao gồm việc đạt 100 triệu subcribe kênh vào tháng 8/2019 và là kênh Youtube với số lượt xem nhiều nhất năm: 4 tỷ lượt xem. Mới đây, anh vừa làm đám cưới với cô bạn gái lâu năm người Ý Marzia Bisognin (một Youtube với kênh Cutiepie, vlogger về thời trang và làm đẹp ). Có thể nói, không khó hiểu khi Pewd muốn tự thưởng cho mình một thời gian dài nghỉ ngơi sau nhiều năm làm việc, và để ổn định gia đình với người vợ mới cưới.

Anh chàng chỉ mới làm đám cưới với bạn gái lâu năm Marzia

Đám cưới đẹp như mơ của ông hoàng Youtube

Chi Nguyễn (t/h)