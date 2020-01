PGS.TS Nguyễn Huy Nga: Nếu không dừng lễ hội là quá chủ quan

Dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra diễn biến hết sức khó lường và ngày càng nghiêm trọng. Đáng nói dịch bệnh xảy ra trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc và cả Việt Nam khiến việc kiểm soát dịch bệnh càng khó khăn hơn.

Tại Việt Nam suốt nhiều tháng sau Tết Nguyên đán, các lễ hội sẽ diễn ra trên khắp mọi miền, thu hút tập trung đông người, có thể trở thành điều kiện thuận lợi để dịch bệnh phát tán.



Hiện nay, Ban bí thư chỉ đạo trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, hội nghị để phòng chống dịch corona.

Hàng trăm thanh niên trai tráng lao cướp phết trong lễ hội Hiền Quan

ở Tam Nông - Phú Thọ



Trao đổi với báo chí, thầy thuốc ưu tú, PGS.TS Nguyễn Huy Nga - Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý môi trường, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế bày tỏ quan điểm: "Việc dừng các hoạt động lễ hội trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay là cần thiết. Bởi lễ hội là nơi tập trung, tiếp xúc rất nhiều người nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao".

PGS.TS Nguyễn Huy Nga phân tích, thực tế virus corona có thể lây lan trong thời gian ủ bệnh. Một số người trông khỏe mạnh nhưng có thể họ đã mang mầm bệnh mà không hay biết. Trong khi đó, các lễ hội tại Việt Nam thường tập trung đông người chen lấn nhau, khoảng cách tiếp xúc là rất gần nên nguy cơ lây lan rất mạnh.



Đó là chưa kể, những người có yếu tố nguy cơ đã sinh sống, đi tới, tiếp xúc với người mắc bệnh nguy cơ lây nhiễm cho gia đình và cộng đồng cao.

Hiện nay, tại Việt Nam vẫn còn một số ý kiến cho rằng số ca mắc và lây bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona không cao, dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ tại Trung Quốc nên việc dừng tổ chức lễ hội du xuân là không cần thiết.

Phòng ngừa virus corona lây lan, người người nhà nhà đeo khẩu trang đi xu xuân



PSG Nga nhấn mạnh: "Nếu không dừng hoạt động lễ hội trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp là quá chủ quan. Vì điều kiện thời tiết của miền Bắc hiện nay là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh lây lan".



Thực tế mới có khoảng 10 ngày những người từ Trung Quốc về ăn Tết hoặc người Trung Quốc sang Việt Nam. Điều này có nghĩa là mầm bệnh đang vẫn âm ỉ, chưa đủ thời gian cách ly. Vì vậy, tuyệt đối không nên quá chủ quan, việc dừng lễ hội là cần thiết.



Cũng theo PGS.TS Huy Nga, trong trường hợp lễ hội vẫn diễn ra như bình thường, thì người dân tham gia lễ hội cần có ý thức tự bảo vệ chính mình. Luôn nhớ phải đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên với xà phòng dưới vòi nước, tăng cường sử dụng các thực phẩm tăng cường sức đề kháng, sức miệng bằng nước muối thường xuyên…



Người có triệu chứng sốt, hô hấp cần đưa tới bệnh viện để được khám, xét nghiệm tìm nguyên nhân và cách ly, theo dõi trong trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.



Virus corona lây truyền qua nước bọt, dịch tiết của người bệnh mỗi khi hắt hơi, ho hay khạc nhổ ra bên ngoài. Chỉ cần tiếp xúc gần trong bán kính 2m cũng có thể lây bệnh.



Mỗi gia đình hãy dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mở cửa giúp nhà thông thoáng, làm ấm không khí. Không nên bật điều hòa đóng kín cửa sẽ tạo điều kiện cho virus phát triển mạnh hơn.

Your browser does not support HTML5 video.

Khẩu trang y tế có ngăn ngừa được virus corona không?