PGS.TS Trần Đắc Phu: Sắp tới có thể xuất hiện những ổ dịch nhỏ

Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã 13 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là một thành quả đang tự hào trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam, tuy nhiên, theo PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế, cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, chúng ta không được lơ là, chủ quan vì vần còn nguy cơ có các ca mắc trong cộng đồng.

"Những ca ngoài cộng đồng chính là mối nguy cơ thứ hai ở nước ta sau những ca bệnh nhập cảnh từ nước ngoài qua đường hàng không (được cách ly ngay khi về nước. Chúng ta phải xác định vẫn còn có thể có những ca dương tính ngoài cộng đồng", PGS.TS Trần Đắc Phu nhận định.



Theo ông Phu, dù có thực hiện giãn cách Theo ông Phu, dù có thực hiện giãn cách xã hội cũng không thể quản được 100% cả 100 triệu người dân, vẫn còn đi lại gặp nhau. Hơn thế nữa, còn có nhiều người mắc COVID-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ nhưng có thể lây nhiễm cho virus cho người khác.

"Nguy cơ còn ca mắc ngoài cộng đồng là vẫn luôn tồn tại", PGS.TS Trần Đắc Phu kết luận.

Theo nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, đến thời điểm hiện tại Việt Nam sẽ làm tốt được việc ngăn chặn, phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch, nên khó có nguy cơ đẩy lùi dịch bệnh rồi lại bùng phát "làn sóng thứ hai” như ở Singapore. Tuy nhiên thời gian tới vẫn có khả năng sẽ bùng phát những ổ dịch nhỏ.

"Sắp tới, chúng ta có thể có những ổ dịch nhưng sẽ không lớn, rải rác và sẽ kiểm soát được. Tuy nhiên, người dân không nên chủ quan. Nếu không làm tốt, dịch sẽ bùng lên như các nước. Điển hình là Singapore bị vỡ trận, số mắc rất cao, từ một nước từng được đánh giá cao về chống dịch".

Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện số ca bệnh COVID-19 tại Việt Nam vẫn là 270. Trong các ca đang được điều trị, có 39 ca (79,2%) đang điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương, 8 ca (16,7%) đang điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh và 2 ca (4,2%) đang điều trị tại các Bệnh viện tuyến huyện.

Việt Nam cũng đã 9 trường hợp dương tính trở lại sau khi công bố khỏi bệnh gồm: Bệnh nhân 207, bệnh nhân 224, bệnh nhân 151, bệnh nhân 52, bệnh nhân 149, bệnh nhân 36, bệnh nhân số 74, bệnh nhân 188 và bệnh nhân 137.

