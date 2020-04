Your browser does not support HTML5 video.

Pha đánh lái `đẳng cấp` của tài xế xe tải khi tránh xe máy sang đường với tốc độ cao 18:30 03/04/2020 Khi quan sát thấy xe máy sang đường với tốc độ cao, tài xế xe tải nhanh trí đánh lái để né tránh. Đúng là một pha xử lý vô cùng chính xác.