Phá thai 7 tháng ở phòng khám tư khiến cô gái trẻ nguy kịch, vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ

Chiều 18/12, Vụ Sức Khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Hà Nội kiểm tra hoạt động hành nghề y tư nhân tại Phòng khám số 85 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Hà Nội sau khi có báo cáo về một trường hợp đình chỉ thai nghén ở tuần thai thứ 28.

Trước đó, Vụ nhận được báo cáo của Trước đó, Vụ nhận được báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai về một trường hợp cấp cứu cho bệnh nhân bị sốc mất máu sau đình chỉ thai nghén 28 tuần. Đó là nữ bệnh nhân 24 tuổi, ở Vĩnh Phúc được vào BV Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch, ý thức vật vã, kích thích, da nhợt, đầu chi lạnh, khó đo huyết áp, chảy máu âm đạo nhiều.



Sản phụ Sản phụ mang thai lần thứ 4 được xác định 28 tuần tuổi nhưng gia đình có nguyện vọng đình chỉ thai kỳ. Trong quá trình làm thủ thuật tại phòng khám số 85, đường Giải Phóng, sản phụ mất máu nhiều, không kiểm soát nên được chuyển tiếp lên khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai.



Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn liên viện, chỉ định phẫu thuật cắt bỏ tử cung hoàn toàn để bảo toàn tính mạng cho sản phụ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được tiếp tục hồi sức và điều trị tiếp tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai.

Để tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y tư nhân và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em yêu cầu Sở Y tế Hà Nội kiểm tra, xác minh về phạm vi chuyên môn, nội dung hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám tại địa chỉ nêu trên. Nếu phát hiện có sai phạm thì xử lý nghiêm theo quy định hiện hành. Sở báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý về Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em trước ngày 31/12/2019.



Mặt khác, Vụ cũng yêu cầu Sở Y Hà Nội chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh các cơ sở chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em trên địa bàn, bao gồm cả cơ sở y tế công lập và cơ sở y tế tư nhân. Nghiêm túc thực hiện các hoạt động chuyên môn theo Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành kèm theo Quyết định số 4128 ban hành năm 2016 của Bộ Y tế.

Theo quy định hiện hành, phá thai là chủ động sử dụng các phương pháp khác nhau để chấm dứt thai trong tử cung cho thai đến hết 22 tuần tuổi. Mọi hành vi phá thai trên 22 tuần tuổi, phá thai do lựa chọn giới tính thai nhi đều bị nghiêm cấm. Ngoại trừ một số trường hợp cần cứu tính mạng người phụ nữ khi thai nghén đe dọa tính mạng, do thai nhi bất thường, bị dị tật bẩm sinh có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của đứa trẻ sau này.



Việc phá thai có thể thực hiện tại các phòng khám tư nhân có cấp phép với trường hợp thai dưới 12 tuần. Đối với thai to trên 12 tuần, việc phá thai cần phải được thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên khoa.

