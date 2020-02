Phân biệt các bệnh nguy hiểm qua dấu hiệu đau đầu

Đau đầu có thể do nhiều nguyên nhân, đôi khi chỉ là thoáng qua do áp lực tâm lý. Tuy nhiên đôi khi cơn đau đầu là điềm báo trước nhiều căn bệnh nguy hiểm. Nếu đau đầu kéo dài không đỡ dù đã dùng thuốc, đau tăng lên kèm theo các triệu chứng hoa mắc, buồn nôn, ù tai hay các triệu chứng thần kinh... người bệnh cần nhập viện để tìm ra nguyên nhân chính xác trước khi quá muộn. Phân biệt các bệnh đau đầu nguy hiểm qua những dấu hiệu của cơn đau.

Đau đầu do u não



Các bệnh đau đầu nguy hiểm phổ biến liên quan đến hệ thần kinh, một trong số đó là u não. Khi hình thành khối u trong não làm tăng áp lực nội sọ nên thông thường ở giai đoạn đầu cơn đau đầu chỉ âm ỉ, kéo dài. Giai đoạn sau, người bệnh có cảm giác buồn nôn, giảm thị lực, mắt mờ, có dấu hiệu của thần kinh khu trú như liệt chi thể, liệt dây thần kinh sọ não. Khi đó, cơn đau đầu dữ dội và kéo dài hành hạ người bệnh, uống thuốc không thuyên giảm.



Giai đoạn muộn hơn, bệnh nhân thường đau đầu kèm theo buồn nôn và nôn, ù tai một bên, giảm thị lực và phù gai thị, khó nói hoặc có biểu hiện lú lẫn, thậm chí, co giật, dáng đi mất kiểm soát, yếu nửa người.

Đau đầu do xuất huyết não (đột quỵ)



Đột quỵ cũng là một trong số các bệnh đau đầu nguy hiểm thường gặp. Đau đầu do đột quỵ xảy ra khi có hiện tượng xuất huyết mạch máu não. Cơn đau dữ dội, xuất hiện đột ngột gây tê liệt nửa người và hôn mê nhanh.

Đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi người bệnh gắng sức về thể chất hoặc tâm lý, đôi khi xuất huyết não xảy ra cả khi người bệnh nghỉ ngơi, đang ngủ. Vì tính chất đột ngột nên rất khó phòng tránh cơn đột quỵ, cách tốt nhất là trang bị kiến thức về bệnh để tự cứu lấy mình khi trường hợp không may xảy ra.



Đau đầu do dị dạng mạch máu não



Dị dạng mạch máu não là hiện tượng các mạch máu bất thường, rối loạn trong não có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Dị dạng mạch máu là hiện tượng bẩm sinh và nguy hiểm gây ra xuất huyết não, động kinh, nặng có thể hôn mê và tử vong.

Mô tả dị dạng mạch máu não



Vì là bẩm sinh nên gần như 100% trường hợp không biết mình mắc bệnh. Hầu hết người bệnh được phát hiện ở tuổi trưởng thành. Triệu chứng điển hình của dị dạng mạch máu não là cơn đau đầu âm ỉ, tiến triển và dai dẳng. Đôi khi cơn đau bùng lên dữ dội kèm theo hiện tượng run liệt chi. Khi đã dùng thuốc nhưng không có tác dụng, người bệnh nên đi chụp mạch máu não để bác sĩ xác định nguyên nhân.



Đau đầu do viêm màng não



Viêm màng não là bệnh do virus, vi khuẩn hay các tác nhân ký sinh trùng, nấm gây ra. Bệnh này có các triệu chứng khởi phát không điển hình như đau đầu, ốm, sốt, mệt mỏi... khiến người bệnh, bỏ lỡ thời gian điều trị. Viêm màng não là một trong số các bệnh đau đầu nguy hiểm đặc biệt ở Trẻ em nhưng lại không dễ phát hiện.



Cha mẹ có thể nhận biết sớm con bị viêm màng não thông qua triệu chứng đau đầu theo mức độ nặng dần về cường độ kèm theo biểu hiện cổ cứng, nôn ói, sợ ánh sáng, sốt cao.



Đau đầu do tăng huyết áp



Đau đầu do tăng huyết áp là một trong số các bệnh đau đầu nguy hiểm nhưng ít được chú ý tới. Hiện tượng này thường xảy ra với người trên 50 tuổi gặp vấn đề về huyết áp với biểu hiện đau đầu đột ngột. Đau dữ dội ở vùng chẩm, trán, có cảm giác cứng các cơ gáy, đau lên đỉnh đầu có thể lan tới vùng trán. Đau do tăng huyết áp thường xảy ra nhiều về ban đêm.



Nguyên nhân gây đau đầu do tăng huyết áp do áp lực thường xuyên của dòng máu lên trên thành mạch tăng lên làm cho thành mạch bị giãn dần ra và hình thành những tổn thương. Các tổn thương ngày một nhiều, xuất hiện ở các mạch máu nhỏ gây ra hiện tượng đau đầu. Tưởng đơn giản nhưng đau đầu do tăng huyết áp nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn tới biến chứng tắc mạch máu não, liệt.



Đau đầu do chấn thương sọ não



Đây là hiện tượng đau đầu xảy ra sau khi có chấn thương, chấn động mạnh ở vùng đầu. Chấn thương có cường độ đủ mạnh để khiến nạn nhân bất tỉnh. Bệnh nhân chấn thương sọ não có biểu hiện đau đầu, kèm buồn nôn, yếu nửa người, rối loạn ý thức.



Đau đầu do chấn thương cần được theo dõi có tụ máu dưới màng cứng hay không. Nếu có, người bệnh thường đau khắp đầu, đau xuất hiện một vài ngày hoặc một vài tuần sau va chạm. Sau đó, cơn đau âm ỉ liên tục và tăng dần, khi hiện tượng xuất huyết trong nặng hơn, nạn nhân sẽ có cảm giác buồn nôn và nôn, rối loạn ý thức, liệt nửa người, rối loạn đại tiểu tiện.

Hà Ly (t/h)