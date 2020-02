Phân biệt viêm đường hô hấp cấp do virus corona và cảm lạnh thông thường dựa vào hai dấu hiệu này

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona có nguồn gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc) đang lây lan với tốc độ khủng khiếp khiến người dân lo ngại. Virus corona có nguồn gốc từ động vật hoang dã gây ra các triệu chứng đa dạng ở hệ hô hấp người.

Các chuyên gia khuyến cáo các triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (nCoV) bao gồm: sốt cao, hắt hơi, chảy nước mũi, ho, đau nhức cơ, tức ngực, khó thở... Một số trường hợp có thể đi kèm tiêu chảy.

Trong khi đó, cảm lạnh là một bệnh rất thường gặp mỗi khi thay đổi thời tiết hay sức đề kháng cơ thể suy yếu. Nguyên nhân gây cảm lạnh do nhiều loại virus gây ra như Rhinovirus, Enterovirus, bao gồm một số chủng khác yếu hơn của virus corona. Bệnh cảm lạnh cũng có các triệu chứng như sốt, hắt hơi, sổ mũi, ngạt mũi, có khi lạnh hoặc rét run.

Cùng là hai bệnh về đường hô hấp nhưng viêm đường hô hấp cấp do virus corona có khả năng lây lan rất nhanh và nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi bệnh cảm lạnh ít có khả năng lây nhiễm và thường lành tính.

Có thể thấy, bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra có các triệu chứng tương tự bệnh cảm lạnh thông thường, vậy làm sao để phân biệt hai bệnh này.



Thứ nhất, phân biệt hai bệnh này dựa vào các triệu chứng. Cụ thể, các trường hợp được ghi nhận hầu hết bệnh nhân nhiễm virus corona đều sốt cao đột ngột trên 38,5 độ C, đi kèm với biểu hiện ho, tức ngực, khó thở.

Người bị cảm lạnh không có triệu chứng khó thở, sau vài ngày dùng thuốc có thể tự khỏi

Trong khi đó, bệnh cảm lạnh thường chỉ gây sốt nhẹ, ho chỉ xảy ra ở những ngày cuối của bệnh, không có triệu chứng tức ngực hay khó thở. Do đó, khi có các dấu hiệu tương tự cảm lạnh thông thường mà đi kèm với đau tức ngực, khó thở, bạn hãy tới các cơ sở y tế để được thăm khám và lấy mẫu dịch tiết xét nghiệm.



Thứ hai, dựa vào hiệu quả dùng thuốc. Theo bác sĩ Yang Yiyan, trưởng khoa miễn dịch bệnh viện Trung Sơn, nếu chỉ mắc cảm lạnh thông thường không đi kèm với nhiễm trùng đường hô hấp thì các triệu chứng sẽ đỡ dần khi được dùng thuốc tại nhà mà không cần nhập viện. Người bệnh chỉ cần dùng thuốc theo liều, uống đủ nước và nghỉ ngơi trong vòng 3-5 ngày là khỏi bệnh.



Khi bạn có các triệu chứng giống như cảm lạnh nhưng việc dùng thuốc không có tác dụng. Đặc biệt khi sốt cao đột ngột không đáp ứng thuốc kèm khó thở, suy hô hấp, rất có thể hệ hô hấp đã bị nhiễm trùng do virus tấn công.

Your browser does not support HTML5 video.

WHO hướng dẫn rửa tay đúng cách ngăn ngừa virus corona