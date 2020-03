Phản hồi của khách hàng về liệu trình thải độc cơ thể với PECTIN COMPLEX

Hãy xem tại sao PECTIN COMPLEX là một trong những sản phẩm hiệu quả và an toàn nhất trong số các loại thực phẩm bảo vệ sức khoẻ trên thị trường Việt Nam hiện nay. Các nhà khoa học cho biết chỉ số chính cho biết hiệu quả hấp thụ của 1 sản phẩm là khả năng hấp thụ của nó. PECTIN COMPLEX có khả năng hấp thụ rất cao, điều này giúp bệnh nhân cảm thấy tốt hơn sau 20 phút dùng thuốc. PECTIN COMPLEX là một sản phẩm toàn diện với nhiều công dụng, giúp hỗ trợ điều trị các vấn đề sức khoẻ như: ngộ độc cấp tính và mãn tính do nhiều nguyên nhân khác nhau, dị ứng, Viêm da , rối loạn tiêu hóa, cholesterol và đường trong máu cao. PECTIN COMPLEX được chính thức phê duyệt sử dụng cho người lớn và trẻ em, phụ nữ có thai và đang nuôi con, điều này khẳng định sự an toàn và chất lượng của sản phẩm này.