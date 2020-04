Phẫn nộ 2 thanh niên kẹp cổ, hành hung cán bộ chốt kiểm dịch sau khi được phát khẩu trang

Chiều ngày 12/4, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện Tiên Phước điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối với vụ việc người 2 đàn ông không đeo khẩu trang, cầm mũ bảo hiểm đánh một cán bộ ở chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 11/4, đối tượng Nguyễn Phức Tài (SN 1982) điều khiển xe máy chở Nguyễn Phúc Tình (SN 1986) qua chốt kiểm soát dịch COVID -19 đặt tại xã Tiên Sơn. Khi thấy hai người này không đeo khẩu trang, tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra thân nhiệt và phát khẩu trang y tế.

Sau khi nhận khẩu trang, hai đối tượng này không đeo mà còn có lời lẽ xúc phạm các cán bộ làm việc tại chốt kiểm dịch. Chưa dừng lại, Tình còn dùng mũ bảo hiểm đánh một cán bộ Công an. Tài kẹp cổ một thành viên khác, lấy máy xưa lốc mang theo trên xe giật cổ để đe dọa, uy hiếp tổ công tác.

Chốt kiểm dịch xã Tiên Sơn

Khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã vào cuộc khống chế hai đối tượng. Đồng thời tạm giữ các tang vật liên quan, lập biên bản và đưa về Công an huyện để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Công an huyện Tiên Phước, người bị Tài kẹp cổ là trung úy Nguyễn Tấn Phương (Đội CSGT, công an huyện Tiên Phước) nhưng trung úy Phương cũng kịp thời tránh được nên đối tượng này mới chạy ra xe lấy máy cưa lốc mang theo uy hiếp các cán bộ trong tổ công tác nhưng máy không nổ.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, hai đôi tượng Tài và Tình đã có hơi men trong người. Hiện Công an huyện Tiên Phước đang thụ lý vụ việc.

Trong ngày 12/4, Công an các đơn vị, địa phương đã lập biên bản xử lý 25 trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định với số tiền 4.00.000 đồng.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, sáng nay (13/4), Bộ Y tế công bố thêm 2 ca bệnh mới, đều lây lan trong cộng đồng tại ổ dịch thôn Hạ Lôi (Hà Nội), trong đó, 1 người là công nhân công ty Samsung ở Bắc Ninh.

Hiện cả nước đã ghi nhận 262 ca nhiễm COVID-19. Trong đó số người nhiễm bệnh trong cộng đồng tiếp tục tăng với 103 người lây nhiễm thứ phát (chiếm 39,3%) và 159 người từ nước ngoài (chiếm 60,7%).

Nga Đỗ (t/h)