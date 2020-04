Phẫn nộ cảnh bệnh nhân trốn khỏi khu cách ly còn hành hung, cắn vào mặt y tá

Ngày 2/4, tờ Global Times đưa tin, cảnh sát Trung Quốc đang tiến hành điều tra vụ việc một người đàn ông Nigeria nhiễm COVID-19 nhưng từ chối kiểm dịch, lại còn đánh đập và cắn vào mặt một nữ y tá.



Được biết, người đàn ông Nigeria 47 tuổi có tên Okonkwonwoye Chika Patrick ngày 20/3 đã nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi đặt chân đến Quảng Châu (Trung Quốc).

Khi đang cố gắng ngăn cản, cô Wang bị Patrick đẩy ngã sóng soài trên đất.

Sau đó, người đàn ông 47 tuổi được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Nhân dân số 8 Quảng Châu hôm 23/3. Tuy nhiên, người đàn ông này đã từ chối các xét nghiệm y tế, nôn nóng muốn trốn khỏi khu kiểm dịch dù bệnh tình vẫn chưa khỏi.



Cho đến ngày 1/4, y tá họ Wang đề nghị ông Patrick lấy mẫu máu để xét nghiệm nhưng người này phớt lờ và muốn tìm cách trốn khỏi khu cách ly. Khi đang cố gắng ngăn cản, cô Wang bị Patrick đẩy ngã sóng soài trên đất. Tiếp đến, người đàn ông 47 tuổi liên tục đánh đập tàn nhẫn, thậm chí còn cắn vào mặt nữ y tá. Tất cả quá trình này đều được ghi lại trong video.



Qua ảnh chụp cho thấy, nữ y tá Wang chịu nhiều thương tích ở mặt, cổ và thắt lưng. Ai cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước hình ảnh nữ y tá nghẹn ngào bật khóc với gương mặt tím bầm còn vương máu.

Qua ảnh chụp cho thấy, nữ y tá Wang chịu nhiều thương tích ở mặt, cổ và thắt lưng.



Vụ việc này đã gây xôn xao mạng Vụ việc này đã gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc trong những ngày qua. Nhiều người đã rất tức giận, kêu gọi chính quyền xử lý mạnh tay, trục xuất người đàn ông ngoại quốc này.



Hiện tại, người đàn ông 47 tuổi vẫn cho kết quả dương tính với COVID-19, đang được tiếp tục chữa trị dưới sự giám sát của cơ quan chức năng. Cảnh sát Quảng Châu cho biết, họ đã tăng cường an ninh cả trong và xung quanh bệnh viện. Vụ việc sẽ được điều tra, truy tố và xử lý nghiêm khắc sau khi người đàn ông này bình phục.



Cách đây không lâu, Trung Quốc mới trục xuất một công dân Morocco sau khi có hành vi chống lại nhân viên thực hiện công tác phòng tránh dịch. Cụ thể, ngày 29/3 người này đã chửi thề và ném điện thoại vào đội ngũ nhân viên y tế ở thành phố Tây An khi được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào khu dân cư.



Tính đến sáng 5/4, Trung Quốc đã có hơn 81.000 người dương tính với virus corona chủng mới, trong đó gần 77.000 trường hợp đã hồi phục, xuất viện và con số tử vong là hơn 3.300.

Video được ghi lại.



Thùy Nguyễn (t/h)