Hé lộ danh tính gã cha dượng bóp cổ bé gái 6 tuổi, dọa ném xuống sông Sài Gòn

Tối 20/12, Công an phường 22 cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM để lấy lời khai của đối tượng cha dượng bóp cổ bé gái 6 tuổi, dọa ném xuống sông. Đối tượng tên Nguyễn Đăng Dũng, 36 tuổi, quê tại Tuyên Quang đã uy hiếp bé T. (6 tuổi) là con riêng của vợ Dũng, chị Th.

Lực lượng công an thời điểm lấy lời khai của chị Th. tại bệnh viện. Ảnh: NLĐ

Theo Vietnamnet, chị Đ.T.Th. (vợ Dũng, quê Thanh Hóa) cho biết, chị kết hôn với Dũng vào 4 năm trước, có 1 người con chung mới được 3 tuổi, và bé T. 6 tuổi là con gái riêng của chị. Sau khi kết hôn, chị Th. và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đáng chú ý, mỗi lần như vậy, Dũng thường ra tay đánh vợ dã man. Cách đây 2 ngày, trong một lần xích mích, Dũng lại đánh chị Th. đến nhập viện.

Sau khi được ra viện, do sợ hãi nên chị Th. không dám về nhà mà lánh sang nhà bà con tá túc, tắt điện thoại không liên lạc. Lúc này, Dũng thấy không liên lạc được với vợ nên đã rất tức giận.

Trưa 20/12 vừa qua, Dũng đến trường đón cháu T. rồi chở ra cầu Sài Gòn , sau đó gọi điện cho vợ và yêu cầu chị Th. phải mang 10 triệu đồng đến để chuộc con. Nhận điện thoại, chị Th. hốt hoảng cầu cứu người thân và nhanh chóng báo tin cho công an. “Lúc đầu tôi không nghe máy nhưng anh ta nói đang giữ con gái trong tay, yêu cầu tôi phải đem 10 triệu đồng và đi một mình ra cầu Sài Gòn, nếu không anh ta sẽ ném con gái xuống sông”, chị Th. thuật lại.

Chị Th. và con gái làm việc với Công an phường 22. Ảnh: Lê Trai/ Zing

Khi chị Th. và người thân đến hiện trường thì thấy Dũng đang ôm cháu T. đứng giữa cầu. Thấy mọi người đến, Dũng liền bóp cổ bé gái 6 tuổi dã man, lớn tiếng dọa ném cháu T. xuống sông. Chị Th. cùng mọi người vội vã chạy đến giằng co, tìm cách cứu bé T. Rất may do người thân kịp thời hành động nên chị đã có thể giành lại bé T. an toàn, còn chị Th. do kiệt sức đã ngất xỉu sau đó.

Thấy sự bất thành, Dũng liền nhảy lên xe máy và chạy qua quận 2. Cùng lúc đó, một tổ CSGT đã kịp thời có mặt tại hiện trường, đuổi theo người đàn ông và truy bắt thành công. Dũng sau đó đã bị Công an phường 22 đưa về trụ sở làm việc.

Chị Th. sau đó tâm sự đã bị chồng đánh đập, bạo hành nhiều năm nhưng vì hạnh phúc gia đình nên thường cắn răng chịu đựng. Tuy nhiên, sau sự việc này chị đã quyết định thay đổi suy nghĩ, “Tôi thương chồng nhiều nhưng tôi không dám sống chung với một người chồng vũ phu như vậy nữa. Tôi phải đánh đổi chọn con mình”...

Hiện Cơ quan Công an vẫn đang lấy lời khai đối tượng để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của Pháp luật

Tạm giữ cha dượng bạo hành, châm thuốc lá vào bé gái 6 tuổi. Clip: VTC 14

Chi Nguyễn (t/h)