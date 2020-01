Phẫn nộ clip cụ ông chống gậy bị gã trung niên hành hung, đá vào chân vì... đi chậm

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông bị hành hạ, chửi bới giữa phố khiến dư luận vô cũng phẫn nộ.

Theo nội dung clip, một người đàn ông trung niên cởi trần đang dắt tay một cụ ông cũng cởi trần. Cụ ông phải chống gậy 4 chân, run rẩy lê từng bước nặng nhọc giống như đang phải tập đi sau một cơn tai biến . Thấy cụ đi chậm chạp, người đàn ông kia tỏ thái độ hằn học khó chịu. Thậm chí, hắn ta còn văng tục và nạt nộ cụ.

Chưa hết, ở một đoạn trong clip, người này bất ngờ sút mạnh vào bắp chân khiến cụ ông chới với suýt ngã ngửa ra đằng sau. Lúc cụ ông đứng lại một tay tựa vào hàng rào, một tay cầm gậy 4 chân đói tượng này đánh vào đầu, cổ và mặt.

Anh T.Q.C. - người quay clip và đăng tải lên mạng xã hội cho biết, sự việc xảy ra ở hẻm 39, đường số 4, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM.

"Ông thử bị bệnh coi còn đi ngon lành không mà chửi người ta. Sao trời không cho ông bị giống ông lão này đi... Đổi vị trí cho nhau để hiểu nhau hơn ha. Cho ông lên sóng để công an vào cuộc đi nha", anh T.Q.C bức xúc.



Theo anh C., do là người từ xa đến nên anh không dám can thiệp mà chỉ quay lại clip với hy vọng công an vào cuộc xử lý gã đàn ông trong clip.

Clip cụ ông chống gậy bị gã trung niên hành hung, đá vào chân vì... đi chậm

Hiện chưa rõ mối quan hệ giữa gã đàn ông và cụ ông trong clip là gì nhưng một số cư dân mạng cho rằng rất có thể họ là hai cha con.

"Hành động bất hiếu, đáng bị trừng phạt".

"Ngày bé bố mẹ tập cho đi đứng, bây giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi thì đối xử như thế với đấng sinh thành, một người con bất hiếu".

"Đánh người già đã sai, đằng này lại đấm đá cụ ông mắc bệnh tai biến thì quá tàn bạo và mất nhân tính", một người bình luận.

Rất nhiều người lên tiếng ân mạng đề nghị công an vào cuộc xử lý nghiêm người đàn ông trong clip.

Kiều Đỗ (t/h)